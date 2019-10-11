فحص ٢٢٠٠ مواطن في قافلة طبية بدمياط



تحركت حملة مكبرة من مديرية الصحة بدمياط، لإجراء وفحص تحاليل تعاطى المواد المخدرة لدي موظفين المديريات الخدمية والمؤسسات الحكومية، حيث تمكنت الحملة من فحص موظفى إدارة دمياط التعليمية اليوم الخميس، بالتنسيق مع السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.



تم فحص كافة الموظفين وسحب عينات منهم لإجراء التحاليل وتبين سلبية كافة العينات المأخوذة من الموظفين.



يذكر انه تم عقد قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، وفى إطار توجه الدولة نحو التوعية ضد مخاطر الإدمان قامت الدكتورة منال عوض بتوقيع بروتوكول مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ الخطط الوقائية والعلاجية لمواجهة مشكلة تعاطى المخدرات بالمحافظة.



لقي طالب في الصف الأول الاعدادي، مصرعه غرقا في نهر النيل بدمياط، حيث فوجئ الاهالي بظهور جثمان الطالب بعد فقدانه.



تجمهر الاهالي وتم اخطار قوات الشرطة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثمانه، وتبين انه يدعي م. د، وتم نقل جثمانه الي المستشفى عبر سيارات الإسعاف.



كما تم اخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة، حيث تبين من المعاينة انه كان يقوم بالاستحمام في نهر النيل ولم يتمكن من السباحة فلقي مصرعه غرقا.

قام مجهولون باشعال النيران، في سيارة نجل مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر سعد والمقيم بقرية المحمدية التابعة لدائرة المركز، حيث تلقى قسم شرطة كفر سعد بدمياط بلاف من المهندس محمد حسن موافي، يفيد بقيام مجهولين بإشعال النيران بسيارتة في الملاكي ماركة لانسر 2018 حال وقوفها امام منزله فجر اليوم ولاذا بالفرار وتمكن من الهرب.



يذكر ان النيران قد أتت علي محتويات السيارة بالكامل، تم إخطار اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط والذي كلف اللواء حسام الباز مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والقبض على المتسبب، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، تمهيدا لتشكيل فريق أمني لكشف هوية المتهمين وملاحقتهم للقبض عليهم.





نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور علي مدار يومين.وشملت تلك القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم توقيع الكشف الطبى على ٢٢٠٠ مواطن بالإضافة إلى تحويل ٢٠٠ حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات وكذا إتخاذ إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات.وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن القافلة فى إطار المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "، والتى تهدف الى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم، ويتم تنظيمها في كافة القرى الأولى والمحتاجة للرعاية، حيث أن هناك خطة موضوعة لتنظيم القوافل الطبية في كافة قري المحافظة.