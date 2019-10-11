سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. واسعار الجنيه الذهب تتعافي خلال التعاملات

اسعار الذهب اليوم

تحول سعر جرام الذهب اليوم فى مصر للارتفاع بعد أن تراجع فى مستهل التعاملات اليوم الجمعة ليفقد سعر نحو 4 جنيهات، ليعاود الارتفاع ويصعد بنحو جنيهًا واحد، وارتفع الجنيه الذهب بنحو 6 جنيهات، وبوابة "الفجر" تتابع اسعار الذهب لحظة بلحظة، ليصبح سعر الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

عيار 18 سجل 587.18 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 685.05 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 ما قيمته 782.90 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5,480 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 587.18 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر685.05 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 782.90 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,480 جنيه.

اسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم

صعد سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، بشكل هامشي مع ترقب المستثمرون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمحادثات التجارية مما ساعد المعدن الأصفر في تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق مدفوعا بآمال تحقيق انفراجة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.





في غضون ذلك، ربح البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1703.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش وتماسك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق والذي سجله يوم الخميس عند 1704.59 دولار مما يضعه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي نسبته نحو اثنين بالمئة.





وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1499.15 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه تراجع نحو 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1502.30 دولار للأوقية.





ومع بقاء ثلاثة أسابيع فقط قبل الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، فإن عدم وضوح الرؤية بشأن الشروط أو في الحقيقة ما إذا كانت بريطانيا ستغادر التكتل على الإطلاق، يُبقي المستثمرين قلقين.





وزادت حالة الضبابية عالميا بفعل انفجار ناقلة نفط مملوكة لإيران اليوم الجمعة وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني .



