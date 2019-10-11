أخرهم "محمد إمام".. نجوم لمعوا بعد تجسيدهم أدوار أبطال الجيش

تشهد السينما المصرية الفترة الحالية، حالة من الإنتعاش الفني الوطني وذلك بعد تعطشها في الفترات الماضية لمثل هذه الأنواع من الصناعة التي تمس وجدان الشعب المصري، وظهر ذلك من العمل الأخير فيلم "الممر" الذي التفت حوله الأسر وخصوصًا من الشباب لم يعيشوا هذه اللحظات من عمر الوطن.

ويرصد لكم الفجر الفني أبرز هذه الأعمال :

الممر

يتناول "الممر" مجموعة من قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور زقام بتمثيلة النجم "أحمد عز"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف..

وذهب كل طاقم التمثيل إلى مدرسة الصاعقة للقيام بالتدريبات المكثفة لحمل السلاح وإطلاق النارو بدأ التصوير في 15 سبتمبر 2018، في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة.

ويُعد "الممر" أحد أضخم الأعمال الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية حيث وصلت تجاوزت ميزانيته الـ 100 مليون جنيه مصري، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.









الطريق الى إيلات

استغرق تصوير فيلم الطريق ألى أيلات الكثير من الوقت والمجهود، حيث احتاج ما يقارب العامين من التصوير والعمل المتواصل، حتى يظهر بالطريقة اللائقة لمصر وأبطالها المخلصين، وتخليدا لتلك العملية العسكرية المصرية العظيمة.

وتناولت قصة الفيلم الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري، حين هاجموا ميناء إيلات الحربى وتمكنوا من تدمير سفنتين حربيتين هما بيت شيفع وبات يم والرصيف الحربي "السفينتان كانتا تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على سيناء"، ثم عودة هؤلاء الضفادع سالمين بعد إتمام مهمتهم بنجاح، بعد استشهاد بطل واحد.









الرصاصة لاتزال في جيبي

هو من بطولة كل من الفنانين محمود ياسين وحسين فهمي ويوسف شعبان وصلاح السعدني ونجوى إبراهيم كثاني أفلامها بعد فيلم الأرض، وسعيد صالح وعبد المنعم إبراهيم وحياة قنديل

و تحكي قصته أن المجند الشاب محمد لجأ إلى غزة عند أحد الفلسطنيين من الذين يساعدون المقاتلين على الاختفاء حتى تتاح لهم سبل الفرار والعودة إلى أوطانهم. وهناك التقى سائس الخيل مروان الأخرس، يشعر محمد بأن مروان يمكن أن يكون جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل، ولكنه ينجح بالفرار بحرا ويعود بعد حرب 1967 إلى بلدته محطما يائسا بعد أن رأى مقتل رفاقه جميعا أمام ناظريه.

ويستقبله أهل قريته بفتور، وكأنه المسؤول عن هذه النكسة. يقابل فاطمة ابنة عمه ويعرف أن عباس رئيس الجمعية التعاونية الذي يستغل الفلاحين ويطلق الشعارات المزيفة يريد الزواج منها، ويسانده في ذلك عمه إبراهيم والد فاطمة. يعرض عباس الزواج على فاطمة ويترك القرية، ويحل محله عبد الحميد الذي يعطى للناس حرية الكلام. يصمم محمد على الانتقام من عباس لشرف ابنة عمه.

ويشترك محمد في حرب الاستنزاف ضد إسرائيل وأثنائها يقابل مروان ويعرف بانه كان يتعامل مع العدو لصالح الوطن ويتفق محمد مع العم على الزواج من فاطمة، ولكن تنشب حرب أكتوبر ويتم العبور ويعود محمد محملا على الأكتاف ويتزوج فاطمة وهو لايزال يحمل الرصاصة.

مسلسل الإختيار

وقع الاختيار على الفنان أمير كرارة لبطولة مسلسل "الإختيار" في رمضان 2020، من إخراج بيتر ميمي، وانتاج شركة سيرينجي.

المسلسل يتناول قصة حياة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في " مربع البرث "، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم للعناصر الإرهابية.

وكان المخرج بيتر ميمي أعلن عن عمله القادم، والذي سيشارك به بالسباق الرمضاني القادم لعام 2020، والذي يحمل اسم "الاختيار".

وقال بيتر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " مسلسل الاختيار رمضان 2020، قصة الوفاء والخيانة، من بطولة أمير كرارة وانتاج سيرنجي وتأليف باهر دويدار".

يُشار إلى أن صناع العمل يعقدون جلسات عمل في الفترة الحالية، وذلك للاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمسلسل، ولمعاينة أماكن التصوير والديكورات، حيث قام المؤلف باهر دويدار بتسليم أول 10 حلقات من المسلسل، ويعتبر هذا العمل هو التعاون الرابع بين الثلاثي أمير كرارة وبيتر ميمي وباهر دويدار وذلك بعد نجاح مسلسل "كلبش" في أجزائه الثلاثة,









محمد إمام يجسد شخصية اسطورة الجيش إبراهيم الرفاعي

يستعد الفنان محمد إمام لبطولة فيلم جديد، عن قصة أسطورة الجيش المصري العميد إبراهيم الرفاعي، الذي نفذ حوالي 72 عملية انتحارية خلف خطوط العدو الصهيوني، وكان قائدا لمجموعة 39 قتال صاعقة سلاح العمليات الخاصة، التي أنشأت عقب نكسة 1967 من مزيج من قوات الصاعقة البرية والبحرية، وأطلق عليها مجموعة الأشباح.

وأعلن محمد إمام عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» عن الفيلم، بنشر صورة له وعلق عليها: «مشروع ظهر فجأة.. عن بطل مفاجأة، انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي».













يذكر أن الفنان محمد إمام يعمل حاليا على فيلم «لص بغداد»، الذي يشارك في بطولته كلا من أحمد العوضي، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وأمينة خليل، وفتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.