عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الأثيوبي
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:10 م
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد علي، بعد منحه جائزة نوبل للسلام لإنهاء عقود من النزاع مع إريتريا.
وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي عبر "فيس بوك"، الجمعة: أتقدم بخالص التهانى لرئيس الوزراء الأثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق لحصول السيد / أبي أحمد - رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام.
وأضاف الرئيس: فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوماً للسلام والساعية لتحقيق الإستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة.
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