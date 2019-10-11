عاجل.. السيسي يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الأثيوبي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد علي، بعد منحه جائزة نوبل للسلام لإنهاء عقود من النزاع مع إريتريا.





وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي عبر "فيس بوك"، الجمعة: أتقدم بخالص التهانى لرئيس الوزراء الأثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق لحصول السيد / أبي أحمد - رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام.



