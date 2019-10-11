البورصة .. أرباح أسبوعية هزيلة تصل لـ 5.2 مليار جنيه رغم خفض "الغاز" و"مقابل التداولات "

ربحت البورصة المصرية أرباحاً بالرغم من بعض الأخبار الإيجابية والتي أصدرتها الحكومة بهدف تفعيل السوق منها ، خفض أسعار الغاز للصناعات ، وخفض تداولات صندوق حماية المستثمر بنسبة بلغت 50% ، وحقق رأس المال السوقي نحو 5.2 مليار جنيه مغلقاً عند 719 مليار جنيه، مقابل 713.8 مليار جنيه الأسبوع السابق.









مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة وصلت الي 0.59% مغلقاً عند 14302 نقطة، وتابعه المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة عند 529 نقطة بنسبة إرتفاع 1.3%، و صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.86% مغلقاً عن 1408 نقطة.

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7.8 مليار جنيه قيم التداولات بالبورصة في أسبوع





بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 7.8مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.92مليون ورقة منفذة على 92ألف عملية.





وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.594 مليون ورقة منفذة على 130 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





واستحوذت الأسهم على 36.6 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.4% خلال الأسبوع.





مبيعات الأجانب تسجل 72.2 مليون جنيه





سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 72.2 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة32.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.7% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.2%، والعرب على 9.1% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أما تعاملات الأجانب غير العرب فسجلت صافى بيع قدره1.856.8 مليون جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 548.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.6% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.4% وسجل العرب 9.1%.





قرارت الحكومة خلال الأسبوع الجاري





وأصدرت الحكومة عدة قرارت إيجابية خلال الأسبوع الحالي منها خفض أسعار الغاز لصناعات الحديد والصلب والسيراميك والبورسلين والنحاس والألومنيوم، إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 7 دولارات سابقا، و لنشاط الأسمنت إلى 6 دولارات مقارنة بـ8 دولار وخفض سعر البنزين نحو 0.25 قرشاً علي اللتر

و أعلن مجلس الوزراء خفض مقابل تداولات صندوق حماية المستثمر على عمليات البورصة بنسبة 50%،



