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غلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر (صور)

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
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غلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر (صور)
اعمال ازالة المخالفات
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أحمد الشيخ
 
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قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر،  بأنه تم شن عدة حملات لضبط المخالفات وإزالة التعديات بالمدينة، وكذا تنفيذ عددٍ من قرارات غلق وتشميع المحال المخالفة بعدة مناطق.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ عدد (١٩) قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة بالحي الأول بالمجاورة الأولى بالقرب من المحور المركزي، كما أسفرت الحملات عن تنفيذ عدد ٧ قرارات إزالة للمخالفات بعدة مناطق، ومصادرة عدد من المعدات، وذلك بالتعاون مع شرطتي التعمير والمرافق وإدارة الأمن بجهاز المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلةً في أجهزتها المختلفة لمنع المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، وكذا الحفاظ على المظهر الحضاري لتلك المدن.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على كافة المخالفات بالمدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة أية تعديات أو مخالفات بالمدينة، ولردع المخالفين وتنفيذاً للقانون، كما تم التنبيه على مسئولي جهاز المدينة بالمتابعة الدورية لما تم إزالته من مخالفات لعدم عودة المخالفين مرة أخرى.

غلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر (صور)
غلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر (صور)
غلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر (صور)
غلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر (صور)
غلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر (صور)
غلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر (صور)
غلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر (صور)
غلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر (صور)
غلق وتشميع المحال المخالفة وإزالة التعديات والمخالفات بمدينة 6 أكتوبر (صور)
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