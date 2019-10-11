تامر حسني ساخرا من صورته مع نصر محروس "بحس إننا متعاقبين عشان لابسين مخالف"
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:42 ص
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هبة أحمد
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استعاد الفنان تامر حسني ذكرياته مع المنتج نصر محروس، وذلك من خلال خاصية "الاستورى" عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "انستجرام".
حيث نشر تامر صورة قديمة له مع نصر محروس، وعلق على الصورة قائلا: " مش عارف ليه كل ما ببص لشكلنا في الصورة دي أنا والأستاذ نصر محروس بحس إن إحنا كنا متعاقبين في الفصل عشان جايين المدرسة لابسين مخالف مع اننا كنا بناخد جايزة أفضل مطرب و أفضل منتج في الشرق الأوسط .
من جهة أخرى ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "الفلوس" خلال إجازة منتصف العام، والفيلم بطولة خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف منهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.
وينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.
كما يستعد تامر لإحياء حفل غنائي في السعودية وذلك يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.
حيث نشر تامر صورة قديمة له مع نصر محروس، وعلق على الصورة قائلا: " مش عارف ليه كل ما ببص لشكلنا في الصورة دي أنا والأستاذ نصر محروس بحس إن إحنا كنا متعاقبين في الفصل عشان جايين المدرسة لابسين مخالف مع اننا كنا بناخد جايزة أفضل مطرب و أفضل منتج في الشرق الأوسط .
من جهة أخرى ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "الفلوس" خلال إجازة منتصف العام، والفيلم بطولة خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف منهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.
وينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.
كما يستعد تامر لإحياء حفل غنائي في السعودية وذلك يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.
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