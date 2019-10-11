التحقيقات تكشف عن مفاجأة حول المتسبب في حادث كيفين هارت



وذلك وفقا لما جاء في تقرير نشرته مجلة TMZ، جاء به أن سيارة كيفين هارت تعرض للاصطدام من سيارة أخرى مسرعة، ما أدى لفقدانه السيطرة على عجلة القيادة بسيارته.



وأغفل كيفين ومن معه بالسيارة عن ارتداء حزام الأمان، ما أدى إلى تعرضهم لإصابات خطيرة من جراء الاصطدام.



وذكرت تحقيقات الشرطة بناء على شهادة من كانوا مع كيفين هارت، أن النجم الكوميدي تركهم محتجزين داخل السيارة وحاول النجاة بنفسه، قبل أن تنقلب السيارة رأس على عقب ويتعرض للإصابة في ظهره.



ويستعد حاليا النجم كيفين هارت للمشاركة في الحملة الترويجية لفيلمه الجديد Jumanji: The Next Level.

وسبق أن ذكرت صحيفة ديلي ميل، أن كيفين ظهر في موقع تصوير مجموعة من اللقطات الترويجية للفيلم لبضع ساعات في أيام الاثنين والثلاثاء الماضيين.



وقالت الصحيفة أنه بالرغم من عدم تعافيه بنسبة 100% من الإصابة، حرص كيفين هارت على الوفاء بتعهداته تجاه صناع فيلمه الجديد.



ونقلت مجلة TMZ عن مصادر من موقع تصوير اللقطات الترويجية للفيلم، أن النجم كيفين هارت حضر للقيام بهذا العمل دون ان يحتاج لارتدائه لزي شخصيته بفيلم Jumanji: The Next Level، حتى أنه لم يضطر للوقوف أو الحركة، فقد كان جالسا في أغلب الوقت.



كشفت تفاصيل جديدة أعلنت عنها تحقيقات شرطة ماليبو حول حادث النجم كيفين هارت، أن السبب الرئيسي فيما تعرض لها أثناء الحادث عدم ارتداءه لحزام الأمان.