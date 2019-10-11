اسعار الدواجن ترتفع بالأسواق المصرية.. تعرف على الأسباب والسعر الجديد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

بدأت اسعار الدواجن فى الارتفاع مع زيادة الطلب عليها واقتراب موسم الشتاء مع توقعات أن تستمر فى ذلك الاتجاه داخل الاسواق المحلية، بالرغم من أن مصر تحقق 95 % من الاكتفاء الذاتي من احتياجات السوق من الدواجن (الفراخ)، حيث تنتج أكثر من 1.6 مليار طائر سنويًا.





وبلغت الزيادة فى سعر الدواجن (سعر الفراخ) نحو جنيهان ليسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة نحو 21 جنيهًا، ليصل سعر كيلو الدواجن للمستهلك نحو 25 جنيها و26 جنيها وننشر فيما يلي آخر تحديث تستعرض بوابة الفجر أسعار الدواجن اليوم في مصر وجاءت على النحو:





اسعار الدواجن الأن:





أسعار كيلو الدواجن (الفراخ البيضاء) اللحم الأبيض 22 جنيه





أسعار كليو لحم الأمهات 20جنيه





أسعار كيلو لحم الساسو 32 جنيه





اسعار الدواجن البلدي (الفراخ البلدي) 35 جنيها





أسعار كيلو اللحم الرومي البرونزي 50 جنيه





أسعار الكيلو في اللحم الرومي الأبيض 35 جنيه





أسعار كيلو اللحم للبط المسكوفي 35 جنيه





أسعار كيلو اللحم للبط المولار 24 جنيه





أسعار كرتونة البيض الأبيض 30 جنيه





أسعار كرتونة البيض الأحمر 32.5 جنيه





أسعار كرتونة البيض البلدي 40 جنيه





اسعار الكتاكيت اليوم الجمعة

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6.50 جنيه إلى6.75 جنيه، بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4.75 جنيه إلى 5.00 جنيه، وسعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.00 جنيه إلى 3.50 جنيه









اسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة

ارتفع سعر كرتونة البيض جنيها واحدا ليصل إلى 32.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بسعر يتراوح بين 35 و37 جنيها بالأسواق، فيما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، 29 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 34 جنيها بالأسواق، فيما سعر كيلو البانين نحو 5 جنيها باختلاف المنطقة.





اسباب ارتفاع اسعار الدواجن:

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن في السوق المصري سيرتفع مع اقتراب الموسم الشتوي وارتفاع تكلفة الانتاج من صعود اسعار الأعلاف (سعر العلف) واسعار الكتكوت (اسعار الكتاكيت)، بالإضافة لارتفاع اسعار وسائل التدفئة .





وتوقعت شعبة الدواجن، أن تشهد أسعار الدواجن، ارتفاعا خلال الدورة الجديدة، نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف والكتكوت، فضلا عن دخول فصل الشتاء الذي يحتاج للتدفئة في ظل ارتفاع أسعار الغاز، وزيادة النفوق بسبب انتشار الأمراض في فصل الشتاء.





وأشارت الغرفة إلي أن أسعار أعلاف الدواجن ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، نتيجة لارتفاع الفول الصويا بنحو 700 جنيها للطن وهو يمثل نحو 30% من من مكونات صناعة العلف.

وارتفع أن سعر الكتكوت عمر يوم ليصل إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات الأسبوع قبل الماضي.





اسعار العلف اليوم

سجل سعر كيلو العلف نحو 6650 جنيها للطن مقابل 6300 جنيها الأسبوع قبل الماضي.





اسعار الدواجن في 2019

وتراجعت اسعار الدواجن لأقل مستوياتها خلال العام الجاري مما استدعى أن يطلب اتحاد منتجي الدواجن وقف استيراد الدواجن من الخارج لانقاذ الصناعة من الخسائر المتتالية، وافلاس مزارع الدواجن واغلاقها، وهو ما يهدد الثروة الداجنة فى مصر.