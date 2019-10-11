شاهد.. المعارضة التركية تفضح الدور المشبوه لأردوغان في الحرب الأهلية بليبيا



وقال أحد النواب عن حزب الشعوب الديمقراطي، في مقطع فيديو عرضه برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، إنه بسبب السياسة الخارجية الخاطئة والسياسة الليبية الخاطئة وصلنا إلى تلك الحالة، واليوم لو أصيب أحد أبنائنا في ليبيا أو تعرض لأي ضرر فإن هذا سيكون له علاقة مباشرة بالسياسات الخاطئة للسلطة الحاكمة.



وأضاف: "تركيا تكاد تكون بشكل علني طرفا في الحرب الأهلية في ليبيا، ليس في سوريا فحسب فإن هذه السياسات الخاطئة أصابت ليبيا أيضا".



وتابع: "هذا عجييب، هذه السلطة تجلب المتاعب لنفسها مثل المغناطيس، وليس لنفسها فحسب، بل الدولة بكاملها، والمجتمع يعيش في هذا البلاء، ولا ينبغي أن لجنة حظر الأسلحة في ليبيا التابعة للأمم المتحدة قدمت تقريرا في عام 2018 إلى لجنة الأمن كشف أن تركيا تقوم بصفقات سلاح في ليبيا.



كما عرض البرنامج مقطع فيديو أخر لزعيم المعارضة التركية، كمال أوغلو، وهو يفضح أردوغان ويصفه بأنه "أكبر كذاب في تاريخ تركيا"، بعد كذبه في أنه أنشأ أول جامعة في سيواس، وعلى الرغم من ذلك كثير من الحضور كانت خريجي جامعة في سيواس، وبالتأكيد كانوا يضحكون داخل أنفسهم عليه، حيث تم إنشاء الجامعة عام 1974، ويقول أمام الآلاف أنه أنشأ أول جامعة في المدينة، لافتا إلى أن الرئيس لا يجب أن يكذب على شعبه.

كشفت المعارضة التركية عن الدور الذي يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإشعال الحرب الأهلية في ليبيا، ضمن مخططاته التي يقوم بها في المنطقة.