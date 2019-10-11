رئيس الطائفة الإنجيلية: هناك تقدم حقيقي في بلادنا (فيديو)

قال الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إنه ليس من الحق والعدل أن نمسك في مشكلة ونقف عندها، مشيرا إلى أن هناك حركة في مصر، وهو نفسه يتجول في العديد من المحافظات من أجل افتتاح كنائس وسيامة قساوسة، وافتتاح كنائس تم تجديدها.





وأضاف "زكي"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن الطائفة الإنجيلية كان لها 14 كنيسة ومكان من بين الكنائس التي تم حرقها عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين.





وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن هذه الأماكن عبارة عن 11 كنيسة، ومكتبتين، ومركب تابعة للكنيسة في المنيا.





وتابع: الدولة أعطتنا مركب أفضل من التي حرقت، وافتتحها منذ عامين، وتم إصلاح المكتبتين، وتم إعادة بناء وتجديد الـ11 كنيسة على أعلى مستوى على نفقة الدولة من خلال القوات المسلحة المصرية.





وشدد على أن أخر كنيسة قام بافتتاحها من بين هذه الكنائس كانت في ملوي، وأيضا قام بافتتاح كنائس أخرى في المنيا والفيوم، وتم استلام الكنائس من القوات المسلحة على أعلى مستوى.



