استشاري باطنة: 8.2 مليون مواطن مصري يعانون من مرض السكري (فيديو)

قال الدكتور مدحت ناجي غالي، استشاري الباطنة والسكر والغدد الصماء، إن مرض السكري، وخاصة النوع الثاني أصبح منتشر جدًا في العالم كله، وفي مصر أيضا، لافتا إلى أنه وفقا للإحصائيات التي نشرت عام 2017، فإن عدد مرضى السكري في العالم 442 مليون مريض، وفي مصر 8.2 مليون مواطن يعانون من المرض.





وأضاف "غالي"، في لقاء مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن مصر تحتل المركز الثامن في عدد مرضى السكري عالميا، ومرشحة في عام 2045، أن تحتل مصر المركز السادس أو الخامس عالميا في الإصابة بهذا المرض.





وأشاد بالحملات التوعوية التي تقوم بها الدولة مؤخرا بالتزامن مع المبادرات الرئاسية لعلاج بعض الأمراض، لافتا إلى أن طبيعتنا كمصريين في تناول الأطعمة تغيرت، ونظام حياتنا أيضا، موضحا أننا انتقلنا من تناول أطعمة منطقة البحر المتوسط، والذي يعتمد على الفواكه والأسماك والخضروات، وهو نمط غذائي صحي جدا، إلى "أكل المطاعم"، وهو كثير الدهون وكثير الملح، بالإضافة إلى قلة ممارسة الرياضة ولو حتى المشي، كلها تؤدي إلى أن هذا المرض سوف يزيد خلال الفترة المقبلة في مصر.





وشدد على أن الإنسان يجب عليه أن يسير لمدة 30 دقيقة يوميا لكي يحافظ على صحته.



