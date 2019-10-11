رئيس جامعة بني سويف: حريق المستشفى الجامعي شب بمخزن "الخردة" ولم يؤثر على العمل

صّرح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بأنه تم السيطرة على حريق محدود وقع بمخزن المخلفات "الكهنة" والذي يطل على منور بالدور الثاني بالمستشفى الجامعي ببني سويف بعيدا عن إقامة المرضى، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.





وأكد رئيس الجامعة، في بيان له، أن سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، انتقلت على الفور للمستشفى وتم السيطرة على الحريق فى دقائق معدودة، مشيرًأ إلى متابعته للموقف واطمئنانه على المرضي والطاقم الطبي والعاملين.





إدارة الأزمات





وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الحريق لم يؤثر على سير العمل بكافة أقسام ووحدات المستشفى، كما أن طاقم الأطباء والتمريض متواجدون بكامل طاقتهم للاهتمام بالمرضى، مشيرًا إلى أن وحدة ادارة الأزمات بالجامعة برئاسته تابعت الموقف لحظة بلحظة، لافتًا إلى دعوته لإجتماع طارئ مع وحدة السلامة والصحة المهنية بالجامعة.





كان حريق محدود شب بمخازن المستشفى الجامعي ببني سويف، مساء الخميس، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين مرضى مستشفى بني سويف الجامعي، ويرجح أن يكون الحريق ناتجا عن الطابق السادس الخاص بسكن الأطباء ولا يوجد خسائر بشرية أو إصابات.





تخدم 3 مليون مواطن





وكان الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أكد، في تصريحات سابقة، أن المستشفى الجامعي تخدم ما يزيد عن 3 مليون مواطن من أبناء محافظة بني سويف بمستوى متميز، وشاركت بقوة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ومبادرة القضاء على فيرس سي.





وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المستشفى خدمت ما يزيد عن 131 الف حالة موزعين بين الأقسام المختلفة للعيادات الخارجية والداخلية بالمستشفى خلال النصف الأول من العام الجاري، منهم 121773 مترددين على العيادات الخارجية، و9900 على العيادات الداخلية، بينما وصل عدد عمليات القوائم إلى 2315 وعمليات الطوارئ إلى 2308 خلال النصف الأول من العام الجاري.





إجتماع رئيس الوزراء





جاء ذلك خلال استعراض رئيس الجامعة، جهود المستشفى الجامعي في تقديم الخدمات الطبية لمواطني محافظة بني سويف، خلال حضوره إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برؤساء جامعات "طنطا، وأسيوط، والمنصورة، وعين شمس" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.



