شوبير: نهاية الخلافات بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.









وقال شوبير عبر شاشة أون سبورت: "لابد أن أشكر آل الشيخ رغم الخلافات التي كانت موجودة بينه وبين مسؤولي الأهلي إلا أنه أظهر معدنه الأصيل في وقت الأزمة مثلما اعتدنا من الأشقاء في دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات".









وتابع شوبير: رسائل تركي آل الشيخ كانت مليئة بالحب والاحترام لمصر والنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب مؤكداً أنها تركت صدى رائعاً وكانت برداً وسلاماً على إدارة القلعة الحمراء.









وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "أحياناً نختلف وقد يصل الخلاف لدرجة عالية ولكن هناك أسس وقواعد ولا مانع من الخلاف ولكن مادامت هناك معادن طيبة فالأمور تنتهي".









وواصل شوبير : "أستطيع القول الآن أن الخلاف انتهى بالفعل بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي، وهناك صفحة جديدة في العلاقة بين الطرفين حافلة بالحب والاحترام".









وأكمل: "سيقابل مسؤولو الأهلي رسائل آل الشيخ في الفترة القادمة بنوع من الترحاب وستعود العلاقة بين الطرفين".









وكان تركي آل الشيخ قد عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك رفضه للتجاوزات في حق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مهما كانت الخلافات معه رافضاً التطرق لأسرته وأهله كما نشر مقطع فيديو تمنى خلاله الشفاء لرئيس الأهلي بعد علمه بتعرضه لوعكة صحية.









يذكر أن تركي آل الشيخ كان أحد أهم الداعمين، للخطيب في انتخابات الأهلي في نوفمبر الثاني 2017 ثم أعلن مجلس الأهلي اختياره رئيساً شرفياً للنادي.





بينما هاجم آل الشيخ فيما بعد مجلس الأهلي عبر بيانات أثارت جدلاً واسعاً وكشف عن حصول المجلس على الكثير من الهدايا علي حد وصفه، ما فجر خلافات حادة بين الطرفين.







