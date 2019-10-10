انتهاء عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا (صور)

انتهي منذ قليل عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا والذي شهد توافد عدداً من النجوم والنجمات غي الوسط الفني.











حيث أقيم اليوم الخميس أقيم بمحيط مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين عقب صلاة المغرب.



ورصدت كاميرا الفجر الفني وصول كلاً من النجم مصطفي قمر ، إدوادر، مصطفي قمر، كريم فهمي، أحمد فهمي، اشرف ذكي، ايتن عامر، أحمد بدير، علاء وحمال مبارة، مرتضي منصور، مصظفي شعبان، وشهد العزاء ازدحام شديد والتفاف الجمهور لمحيط مسجد الحامدية الشاذلية.





حيث رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا أول أمس الثلاثاء، بعد وعكة صحية مفاجئة وشديدة نقل علي أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز ال 95 عاماً، وسط دموع أهله وأصدقائه وجمهوره ومحبيه.





جدير بالذكر أن من أبرز أعمال الراحل طلعت زكريا مسرحيات ( البعبع، دو ري مي فاصوليا، كحيون ربح المليون، وراء كل مجنون إمرأة، باب حاب موز، سكر انم، وبعدين)





للفنان طلعت زكريا أيضاً عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية الناجحة والتميزمن أبرزها ( أبو علي، غبي منه فيه، أوعي شوك، عوكل، حاحا وتفاحا، سيد العاطفي، قصة الحي الشعبي، صياد اليمام، الفيل في المنديل، طباخ الريس، حريم كريم، حرامية في تايلاند، كلم ماما، التجربة الدنماركية، ولا في النية ابقي، الرجل الأبيض المتوسط، اليد أبو العربي وصل، كلام في الحب).