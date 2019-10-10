انستجرام قد تجلب ميزة "الرسائل الخاصة" عبر موقع الويب (صور)

عند إطلاق موقع مشاركة الصور انستجرام، وكان مخصص على الهواتف الذكية، ولكن بدأت انستجرام اتاحة بضع المزايا لموقعها على الويب، واليوم تسربت بعض الصور تظهر نية انستجرام لإتاحة ميزة تبادلة "الرسائل الخاصة" على الويب.





ونشرت Jane Manchun Wong، المطورة المتخصصة بالهندسة العكسية، لقطة شاشة تظهر كيف ستبدو عليه واجهة الرسائل الخاصة في موقع الويب، حيث هناك تقسيم للشاشة إلى نصفين الأيسر وتظهر فيه المحادثات كلها وعند الضغط على أي واحدة يظهر محتواها ضمن القسم الأيمن.





ويمكن التفاعل مع الرسائل بالإعجاب عبر أيقونة القلب وهناك أيقونة لإرسال صورة من الحاسب، وتدعم هذه الواجهة ليس فقط الرسائل الفردية بل حتى المحادثات الجماعية ويمكنك معرفة المشتركين في أي محادثة وكتم الرسائل وإضافة الأشخاص لها وحتى مغادرتها من خلال نفس الواجهة وموقع الويب.





إتاحة ميزة "الرسائل" عبر الويب سيكون مفيدًا جداًا لحسابات المؤثرين ومن لديهم حركة تراسل كبيرة كالشركات بالتالي يكون التواصل والرد على الرسائل أسرع وأعلى فعالية من استخدام تطبيق الهواتف الذكية.





ولكن، هذه مجرد لقطات شاشة تم الوصول إليها عبر تحليل الموقع وبالهندسة العكسية ولم تبدأ فعلاً الشركة باختبارها على عدد من المستخدمين، يبدو أننا سننتظر بضعة أشهر إضافية حتى تتاح الميزة رسمياً للجميع.