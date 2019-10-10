بالصور كريم فهمي يقدم واجب العزاء في طلعت زكريا

وصل منذ قليل النجم أحمد فهمي لمسجد الحامدية الشاذلية من أجل تقديم واجب العزاء في النجم الراحل طلعت زكريا، وشهد العزاء توافد عدداً من النجوم منذ انتهاء صلاة المغرب.

ورصدت كاميرا الفجر الفني وصول النجم كريم،وسط ازدحام شديد والتفاف الجمهور لمحيط مسجد الحامدية الشاذلية.

التقطت الصور أثناء دخوله المسجد وذهابه لعمر طلعت زكريا ومواساته، وبادله نجل الراحل التحية وعبارات المواساة.

حيث رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا أول أمس الثلاثاء، بعد وعكة صحية مفاجئة وشديدة نقل علي أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز ال 95 عاماً، وسط دموع أهله وأصدقائه وجمهوره ومحبيه.



