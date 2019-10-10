بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout

بدأت منذ قليل فعاليات حفل إطلاق مشروع Ibiza chilout العين السخنة بالمطرب محمود العسيلي، على ان تحيي الفقرة الثانية النجمة نانسي عجرم، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة





وجدير بالذكر أن شركة ماستر جروب بدأت نشاطها الفعلي في مصر منذ عام 2016 ومن هذا التاريخ أطلقت الشركة عدة مشروعات بالعاصمة الادارية منها the city و city valley وتشهد حاليا إطلاق اول مشاريعها بالعين السخنة.



