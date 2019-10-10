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بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:18 م
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بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
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بدأت منذ قليل فعاليات حفل إطلاق مشروع  Ibiza chilout العين السخنة بالمطرب محمود العسيلي، على ان تحيي الفقرة الثانية النجمة نانسي عجرم، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة 

وجدير بالذكر أن شركة ماستر جروب بدأت نشاطها الفعلي في مصر منذ عام 2016 ومن هذا التاريخ أطلقت الشركة عدة مشروعات بالعاصمة الادارية منها the  city و city valley وتشهد حاليا إطلاق اول مشاريعها بالعين السخنة.

ويحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين، ومنهم النجم محمد فؤاد و رامي وحيد  والإعلامي خيري رمضان واسامه منير وامل رزق  والإعلامي احمد الهوارى بالإضافة إلى عدد من نجوم المجتمع.
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
بحضور محمد فؤاد وخيري رمضان بدء حفل Ibiza chilout
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طباعة
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