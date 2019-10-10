الرئيس الأمريكي: هناك 3 خيارات للرد على تركيا
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:44 م
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وكالات
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أوضح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "لقد هزمنا 100% خلافة داعش، ولم يعد لدينا أي قوات في المنطقة، التي تتعرض للهجوم من قبل تركيا، في سوريا، ولقد قمنا بعملنا على أكمل وجه!، الآن تهاجم تركيا الأكراد، الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام".
وقال الرئيس الأمريكي: "لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات والانتصار عسكرياً، أو ضرب تركيا بشدة مالياً وفرض عقوبات، أو التوسط بين تركيا والأكراد!".
وهذا هو الوعيد الثاني خلال 24 ساعة، حيث وجه الرئيس الأمريكي التهديد إلى تركيا، في وقت سابق من الخميس، بمزيد من العقوبات الاقتصادية إذا لم تحترم "قواعد اللعبة" في سوريا، مشيراً إلى أن تركيا ستضرر مالياً بشدة إذا لم تلتزم بالقواعد.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "تركيا كانت تخطط منذ فترة طويلة لمهاجمة الأكراد، لكنهم كانوا يقاتلون منذ زمن".
وتابع: "ليس لدينا جنود أو عسكريون في أي مكان بالقرب من منطقة الهجوم، أحاول إنهاء الحروب، التي لا نهاية لها". كما أكد على أنه يحاول التحدث إلى الطرفين.
وأطلقت تركيا هجومها الجوي والبري بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، مما مهد الطريق أمام الهجوم التركي.
من جانبها، قررت القوات الكردية وقف جميع العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي من أجل التركيز على قتال القوات التركية، حسب ما قال مسؤولون أكراد وأمريكيون.
ويهدف الهجوم التركي إلى تشييد ممر للسيطرة على طول الحدود، مما يسمى بـ"المنطقة الآمنة"، لإبعاد الميليشيات الكردية، مثل هذه المنطقة ستنهي استقلال الأكراد الجزئي في المنطقة وتضع الكثير من سكانها تحت السيطرة التركية، كما قالت أنقرة إنها تهدف إلى توطين مليوني لاجئ سوري، معظمهم من العرب، في المنطقة.
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