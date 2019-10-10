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دار الأوبرا تستقبل حضور عيدها ال٣١ بالأغاني الوطنية (فيديو)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:46 م
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دار الأوبرا تستقبل حضور عيدها ال٣١ بالأغاني الوطنية (فيديو)
وزيرة الثقافة
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شيماء عطية - تصوير: ولاء غنيم
 
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استقبلت دار الأوبرا المصرية حضور احتفالات عيدها ال٣١، مساء اليوم الخميس، بتقديم الأغاني الوطنية.

وتزين المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالأعلام، وكورال أطفال قدم عدد من الأغاني الوطنية الخالدة.


يذكر أن دار الأوبرا المصرية اُفتتحت فى 10 أكتوبر عام 1988، وتضم سبعة مسارح هي: الكبير، الصغير، والمكشوف، إلى جانب مسرح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بالأسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة.


وتلعب دار الأوبرا منذ افتتاحها دورًا هامًا في إثراء الحياة الفنية في مصر، كما باتت مزارًا ومتنفسًا فنيًا لمختلف فئات الجمهور المصري والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب إتاحة الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة، بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه وأوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض الفنون التشكيلية ومهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء، حتى أصبحت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا، وأمست أحد العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافي والفني بما تمتلكه من إمكانات فنية وبشرية.

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