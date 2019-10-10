ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالصور ازدحام تدافع الجمهور أثناء دخول حمد السعدني عزاء طلعت زكريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:36 م
Advertisements
بالصور ازدحام تدافع الجمهور أثناء دخول حمد السعدني عزاء طلعت زكريا
أحمد السعدني
Advertisements
طباعة
اسماء زقزوق تصوير مصطفي الديب، عبير أحم
 
Advertisements
التقطت كاميرا الفجر الفني لحظات وصول النجم أحمد السعدني لمسجد الحامدية الشاذلية، والذي شهد تدافع وازدحام شديد من الجمهور المحيط بالمسجد.



حيث حرصا النجمي علي تقديم واجب العزاء في النجم الكوميدي الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم اليوم عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

حيث رحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا أول أمس الثلاثاء، بعد وعكة صحية مفاجئة وشديدة نقل علي أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز ال 95 عاماً، وسط دموع أسرته.

يذكر ان اخر اعمال الفنان طلعت زكريا هو مسلسل الزيبق والذي عُرض في الماراثون الرمضاني لعام (2017)، وقام ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، طلعت زكريا، ريهام عبدالغفور، من تأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبدالله.

في سياق متصل قدم النجم محمد عادل إمام مسلسل (هوجان) الذي دار في شكل كوميدي في دراما رمضان (2019)، وقدم احمد السعدني مسلسل (زي الشمس) مع النجمة دينا الشربني الذي عُرض في دراما رمضان لهذا العام.
بالصور ازدحام تدافع الجمهور أثناء دخول حمد السعدني عزاء طلعت زكريا
بالصور ازدحام تدافع الجمهور أثناء دخول حمد السعدني عزاء طلعت زكريا
بالصور ازدحام تدافع الجمهور أثناء دخول حمد السعدني عزاء طلعت زكريا
بالصور ازدحام تدافع الجمهور أثناء دخول حمد السعدني عزاء طلعت زكريا
بالصور ازدحام تدافع الجمهور أثناء دخول حمد السعدني عزاء طلعت زكريا
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عزاء طلعت زكريا الراحل طلعت زكريا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
1
x
21:45
1
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
3
x
20:45
0
المجر
سلوفاكيا
1
x
20:45
1
ويلز
هولندا
3
x
20:45
1
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
9
x
20:45
0
سان مارينو
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
5
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
2
قطر
سوريا
2
x
16:00
1
جزر المالديف
عمان
2
x
17:00
0
أفغانستان
السعودية
3
x
17:25
0
سنغافورة
العراق
2
x
18:00
0
هونغ كونغ
الأردن
0
x
18:00
0
الكويت
الإمارات
5
x
18:00
0
إندونيسيا
لبنان
2
x
18:00
1
تركمنستان

DMCA.com Protection Status