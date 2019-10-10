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"Egypt Economic Summit" تناقش مستقبل مصر بعد الإصلاح الاقتصادي نوفمبر المقبل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:24 م
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Egypt Economic Summit تناقش مستقبل مصر بعد الإصلاح الاقتصادي نوفمبر المقبل
Egypt Economic Summit
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أحمد الشيخ
 
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تنطلق  قمة "Egypt Economic Summit"  لمناقشة مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي، التي تمت بنجاح منقطع النظير بشهادة العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية في الثاني عشر من نوفمبر المقبل.

ويتم عقد 5 جلسات متخصصة خلال القمة، أولها جلسة تعنى بالقطاع البنكي ودور البنوك في دعم نمو الاقتصاد المصري،  والثانية تناقش دور المشروعات القومية في بناء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، خاصة مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، أما الجلسة الثالثة تستعرض مستقبل مصر في عصر التحول الرقمي الذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية، في حين تلقي الجلسة الرابعة الضوء على الاستثمار وريادة الأعمال نحو مستقبل الأجيال القادمة، أما الجلسة الخامسة والأخيرة تهتم بسبل النهوض بالقطاع الصناعي في مصر.

تأتى القمة في هذا التوقيت لتعكس قدرات الدولة المصرية فى ضوء ما ترسمه من سياسات واضحة، سواء سياسات نقدية أو بنكية، وتلك التى تعد نهضة كبرى فى قطاعات هامة وحيوية للدولة المصرية تسهم فى بناء اقتصاد واعد قائم على المنافسة الحرة، والشراكة النزيهة، بالإضافة إلى كونها منصة حرة لإبراز أهمية الحوار المتكافئ بين جميع الأطراف.

وأكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، على أهمية عقد مثل هذه الملتقيات بين وقت وآخر، لمناقشة واستعراض خطط الدولة الحالية، والجمع بين الحكومة وأصحاب الأعمال، لتوحيد الرؤى، وتقريب وجهات النظر، ومساعدة صانعى القرار للوصول إلى أمثل طريقة لتحقيق عبور ثانِ  يضمن لوطننا مستقبل أكثر انفتاحًا وتقدم، ويرسم للأجيال التالية خريطة اقتصادية آمنة.

ومن المنتظر أن تحظى القمة باهتمام كبير من جانب المختصين بالمجالات الاقتصادية المتنوعة، حيث تشهد قمة "Egypt Economic Summit" حضور ما يقرب من 40 متحدثا وخبيرا في عدة مجالات اقتصادية مؤثرة داخل المجتمع المصري.
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المزيد عن: القطاع البنكي العلمين الجديدة العاصمة الإدارية الاصلاح الاقتصادي Egypt Economic Summit
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