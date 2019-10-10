علا شوشة: انتعاشه السوق العقاري تؤدي للنهوض بالقطاعات الصناعية

Advertisements

قالت الإعلامية علا شوشة، إن أي انتعاشه في السوق العقاري لا يؤدي إلى نهضة في مجال العقارات فقط، ولكن يؤدي إلى النهوض بباقي القطاعات والصناعات، وذلك خلال تقديمها برنامج "بيوتنا"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".



وأضافت "شوشة"، أن السوق العقاري يُخدم على أكثر من صناعة مثل الأثاث والديكور والحديد، وغيرها من الصناعات التي تتأثر بالسوق العقاري، موضحة أن يجب الربط بين الاستثمار العقاري والزراعي بشكل صحيح، وهناك العديد من الشركات قامت بهذا الدور على أكمل وجه وان افرولاند تُعد من أول واكبر الكيانات التي ربطت الاستثمار الزراعي بالاستثمار العقاري".

