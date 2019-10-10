ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

علا شوشة: انتعاشه السوق العقاري تؤدي للنهوض بالقطاعات الصناعية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:24 م
Advertisements
علا شوشة: انتعاشه السوق العقاري تؤدي للنهوض بالقطاعات الصناعية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قالت الإعلامية علا شوشة، إن أي انتعاشه في السوق العقاري لا يؤدي إلى نهضة في مجال العقارات فقط، ولكن يؤدي إلى النهوض بباقي القطاعات والصناعات، وذلك خلال تقديمها برنامج "بيوتنا"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضافت "شوشة"، أن السوق العقاري يُخدم على أكثر من صناعة مثل الأثاث والديكور والحديد، وغيرها من الصناعات التي تتأثر بالسوق العقاري، موضحة أن يجب الربط بين الاستثمار العقاري والزراعي بشكل صحيح، وهناك العديد من الشركات قامت بهذا الدور على أكمل وجه وان افرولاند تُعد من أول واكبر الكيانات التي ربطت الاستثمار الزراعي بالاستثمار العقاري".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: علاء شوشة استثمار زراعي اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
1
x
21:45
1
جمهورية الكونغو
البرازيل
1
x
14:00
1
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
3
x
20:45
0
المجر
سلوفاكيا
1
x
20:45
1
ويلز
هولندا
3
x
20:45
1
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
9
x
20:45
0
سان مارينو
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
5
x
14:00
0
اليمن
بنجلاديش
0
x
14:00
2
قطر
سوريا
2
x
16:00
1
جزر المالديف
عمان
2
x
17:00
0
أفغانستان
السعودية
3
x
17:25
0
سنغافورة
العراق
2
x
18:00
0
هونغ كونغ
الأردن
0
x
18:00
0
الكويت
الإمارات
5
x
18:00
0
إندونيسيا
لبنان
2
x
18:00
1
تركمنستان

DMCA.com Protection Status