علا شوشة: انتعاشه السوق العقاري تؤدي للنهوض بالقطاعات الصناعية
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:24 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قالت الإعلامية علا شوشة، إن أي انتعاشه في السوق العقاري لا يؤدي إلى نهضة في مجال العقارات فقط، ولكن يؤدي إلى النهوض بباقي القطاعات والصناعات، وذلك خلال تقديمها برنامج "بيوتنا"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".
وأضافت "شوشة"، أن السوق العقاري يُخدم على أكثر من صناعة مثل الأثاث والديكور والحديد، وغيرها من الصناعات التي تتأثر بالسوق العقاري، موضحة أن يجب الربط بين الاستثمار العقاري والزراعي بشكل صحيح، وهناك العديد من الشركات قامت بهذا الدور على أكمل وجه وان افرولاند تُعد من أول واكبر الكيانات التي ربطت الاستثمار الزراعي بالاستثمار العقاري".
وأضافت "شوشة"، أن السوق العقاري يُخدم على أكثر من صناعة مثل الأثاث والديكور والحديد، وغيرها من الصناعات التي تتأثر بالسوق العقاري، موضحة أن يجب الربط بين الاستثمار العقاري والزراعي بشكل صحيح، وهناك العديد من الشركات قامت بهذا الدور على أكمل وجه وان افرولاند تُعد من أول واكبر الكيانات التي ربطت الاستثمار الزراعي بالاستثمار العقاري".
Advertisements
- إيمان البحر درويش يشارك في افتتاح معرض الأهرام للأثاث والديكور.. غدًا
- وصول وفد شباب الأعمال لهيئة موانئ بورسعيد (صور)
- محافظ البنك المركزي: القطاع الخاص عليه دور كبير في النهوض باقتصاد مصر
- قريبًا.. علا شوشة على شاشة "صدى البلد"
- الخميس المقبل.. أولى حلقات "بيوتنا" للإعلامية علا شوشة على "صدى البلد"
- الخميس.. أولى حلقات برنامج "بيوتنا" تقديم علا شوشة على شاشة صدى البلد
- غدًا.. "صبور" ضيف علا شوشة في أولى حلقات "بيوتنا" على "صدى البلد"
- انطلاق مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الرابع تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر" 19 مارس المقبل
- الخميس.. أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "بيوتنا" على شاشة "صدى البلد"
المزيد عن: علاء شوشة استثمار زراعي اخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر