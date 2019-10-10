المنتخب السعودي يسحق سنغافورة (3-0) في تصفيات كأس العالم.. شاهد الملخص والأهداف من هنا
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:19 م
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تصدر المنتخب السعودي تريندات "جوجل" و"تويتر"، بعدما سحق المنتخب السعودي غريمه السنغافوري بثلاثية نظيفة اليوم 10 أكتوبر 2019 ضمن منافسات تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم وأمم أسيا، وفيما نستعرض معكم ملخص وأهداف مباراة المنتخب السعودي ضد سنغافورة.
أهداف المنتخب السعودي ضد منتخب سنغافورة
أحرز نجم المنتخب السعودي، عبدالفتاح عسيري الهداف الأول في الدقيقة 28 من الشوط الأول في المباراة، بينما سجل اللاعب الشاب عبدالله الحمدان الهدف الثالث للمنتخب السعودي في الدقيقة 62 من المباراةـ، واختتم "العسيري" تألق المنتخب السعودي بتسجيله الهدف الثاني له والثالث في المباراة بالدقيقة 68.
المنتخب السعودي يتصدر مجموعته
وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم وبطولة أمم أسيا، حيث حصل المنتخب السعودي 4 نقاط من مباراتين، في مجموعة تضم فلسطين وأوزباكستان واليمن.
ويذكر ان ملعب مدينة الملك عبدالله بالقصيم استضاف لقاء المنتخب السعودي والسنغافوري، في ثاني مباريات الجولة الثانية ضمن منافسات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم وأمم أسيا، كما تعادل المنتخب السعودي مع منتخب اليمن في المباراة الأولى بنتيجة (2-2) في الشهر الماضي.
ملخص وأهداف مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب سنغافورة
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