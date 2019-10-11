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"أنا مش كلبوب".. محمد الشرنوبي يخرج عن صمته ويرد على منتقديه (فيديو)

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:47 ص
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أنا مش كلبوب.. محمد الشرنوبي يخرج عن صمته ويرد على منتقديه (فيديو)
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لمياء علي
 
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خرج الفنان محمد الشرنوبي، عن صمته وقرر أن يرد على منتقديه، ممن أطلقوا عليه لفظ "كلبوب" عبر السوشيال ميديا.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه محمد الشرنوبي وهو يغني "أنا مش كلبوب والله أنا مش كلبوب" وذلك على غرار لحن أغنية "أنا مش زعلان"، للمطرب محمود العسيلي.

وكان محمد الشرنوبي قد شارك في بطولة فيلم الممر والذي تم عرضه لأول مرة عبر القنوات الفضائية في ذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

قصة فيلم الممر
يتناول فيلم الممر قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله.

ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ونجح الممر في تجمع عدد كبير من الجمهور في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة،  لمشاهدته عبر القنوات الفضائية الناقلة له، وخيمت بينهم حالة من الملحمة الوطنية كما وصفها البعض، حيث أن لأول مرة يتسبب عمل فني في توحيد صفوف الجمهور وتجمعهم لمشاهدته في وقت واحد.

أبطال الفيلم
جدير بالذكر أن فيلم الممر من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.

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