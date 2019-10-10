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ناقد سينمائي: أحمد مظهر كان أحد الضباط الأحرار ولم يُذكر دوره بناءً على طلبه

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:15 م
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ناقد سينمائي: أحمد مظهر كان أحد الضباط الأحرار ولم يُذكر دوره بناءً على طلبه
أحمد مظهر
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كساب أحمد
 
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قال مصطفى الكيلاني، الناقد السينمائي، إن الفنان الراحل أحمد مظهر كان ضابط بالجيش المصري، وكان مثقفًا بصورة كبيرة مثله مثل باقي ضباط الجيش، مضيفًا أن معظم أبناء الطبقة المتوسطة في مطلع القرن العشرين في كانوا مثقفين وأدباء.

وأضاف "الكيلاني"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن أحمد مظهر شارك في حرب 1948، وكان أحد أعضاء الضباط الأحرار، كان مع زملائه الضباط في ثورة 23 يوليو، ولكن لم يُذكر دوره في في هذه الثورة بناء على طلبه.

وأضاف أن "مظهر" رأي أن دورة التنويري من خلال السينما، أهم من دوره في الجيش المصري، لافتَا إلى أن "مظهر" له 8 أفلام من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما.

أشار إلى أن الفنان صلاح ذو الفقار كان ايضًا من ضابطًا بالشرطة المصرية، كما أن ثروت عكاشة الذي قام ببناء وزارة الثقافة المصرية كان أحد ضابطًا بالجيش المصري.
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