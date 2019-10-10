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الأمين العام لحلف الناتو: ينبغي على تركيا الحفاظ بمكتسبات "حرب داعش"

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:55 م
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الأمين العام لحلف الناتو: ينبغي على تركيا الحفاظ بمكتسبات حرب داعش
الأمين العام لحلف الناتو
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وكالات
 
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أوضح ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، أنه يتوقع من تركيا أن تتحلى بضبط النفس في عملياتها العسكرية بشمال سوريا.

وشنت أنقرة، يوم أمس الأربعاء، هجوماً عسكرياً على شمال سوريا وتريد إقامة منطقة آمنة، لإبعاد الأكراد عن حدودها وإعادة مليوني لاجئ إلى تلك المنطقة، ولكن الهجوم لاقى تنديداً دولياً واسعاً وردود فعل غاضبة من دول كثيرة، وأثار مخاوف على تعريض المدنيين للخطر، الذين نزح 60 ألفاً منهم حتى الآن، وفق المرصد السوري.

وأبلغ ستولتنبرج، الصحفيين عقب اجتماعه بكرياكوس موتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، في أثينا، "أعول على تركيا للتحلي بضبط النفس، لضمان أن تكون تصرفاتها في شمال سوريا موزونة ومتناسبة وتتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قائلاً: "يتعين أن نتذكر أننا بحاجة لمواصلة التضامن في حربنا المشتركة ضد عدونا المشترك وهو تنظيم داعش الإرهابي".

وقال ستولتنبرج: إن "التحالف الدولي حقق تقدما هائلا في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، بعد تحرير مساحات من الأراضي من قبضة التنظيم تعادل مساحة المملكة المتحدة، وينبغي أن نتأكد من الحفاظ على هذه المكاسب".

وفي سياق متصل، أعلنت النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي، اليوم، تعليق تصدير أي شحنة أسلحة جديدة لأنقرة بعد بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وقالت اين اريكسن سوريدي، وزيرة الخارجية النروجية، لفرانس برس "لأن الوضع معقد ويتغير بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا حتى إشعار آخر".

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