للرجال.. 6 ألوان من البناطيل يجب تواجدها في خزانتك

ليست النساء وحدها هي التي يوجد لديها قطع أساسية يجب تواجدها في خزانة ملابسها، ولكن الرجل أيضًا له قطع أساسية يجب أن تتواجد في خزانة ملابسه ومن أهم القطع البنطالون فهناك 6 بناطيل أساسية يجب أن تتواجد في خزانته ومنهم:-





اللون البيج:

البنطلون البيج لا غنى عنه، لا سيما وأنه سهل التنسيق مع عدد كبير من الألوان، وعلى رأسها الأزرق والسماوي، ويقول الخبراء إن اللون البيج لون غير رسمي، لا يناسب لقاءات العمل الصارمة، بينما سيكون اختياراً موفقاً في لقاء عائلي أو نزهة مع الأصدقاء.





اللون الكحلي:

ويعد اللون الكحلي وتدرجات الأزرق الداكن هي البديل الأنيق للجينز، ويسهل تنسيقه مع أي قطعة فوقية بسيطة، مثل التي شيرت أو القميص الأبيض، أو تي شيرت سماوي مع سنيكرز رياضي، والمميز أن اللون الكحلي يمكن تنسيقه لإطلالة عمل رسمية أو لإطلالة كاجوال، بحسب الرغبة.





اللون الأخضر الزيتوني:

يرتبط هذا اللون برجال الجيش؛ لذا فهو يزيد الرجل ثقة، حتى عند تنسيقه مع تفاصيل بسيطة، فلا يمكن أن ننكر أن هذا اللون رجالي إلى حد أن النساء تتعاملن معه بحذر حتى عندما يتصدر الموضة.

ويعد هذا اللون اختياراً موفقاً لإطلالات العمل خاصة عند تنسيقه مع تدرجات الأبيض والرمادي الفاتح، فهو يضفي شعوراً بالالتزام والصرامة.





اللون الرمادي:

إذا كان الأخضر الزيتوني له دلالة مرتبطة بساحات الحروب، فاللون الرمادي أكثر دلالة على قاعات اجتماعات العمل، لذا، هو أفضل لون لإطلالات العمل، خاصة إذا كانت طبيعة عملك مرتبطة بالبقاء داخل المكتب ولقاء عملاء، أما عن أفضل ألوان يمكن أن تمتزج بالرمادي فعلينا الاعتراف بأنه لون محايد يسهل تنسيقه مع كل الألوان الأساسية مثل الأبيض، الأسود، الأزرق ودرجات من الأحمر الداكن والبرتقالي.





ألوان الباستيل:

كل الألوان السابقة قد تكون متوافرة بالفعل في خزانة أي رجل، لكن إذا كان يستهدف أن يبدو عصريًا ومتابعًا لصيحات الموضة لهذا العام، فعليه اقتناء بنطلون واحد على الأقل بتدرجات الباستيل، مثل السماوي، الأصفر، الوردي وهكذا.





اللون الأسود: