مناقشة "فرسان النغم في السينما المصرية" بالإسكندرية السينمائي

أقيمت على هامش عروض الدورة الـ31 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورة الفنانة "نبيلة عبيد"، ندوة لمناقشة كتاب بعنوان "فرسان النغم فى السينما المصرية" للدكتورة رانيا يحيى رئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون.

ويتناول الكتاب مشوار ١٣ مؤلفًا موسيقيًا أثروا السينما المصرية بعطائهم الغزير امثال فؤاد الظاهرى، علي إسماعيل، وأندريا رايدر.

جاءت الندوة بحضور عدد كبير من المتخصصين على رأسهم المخرج الكبير علي عبد الخالق الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق وأدار الندوة الناقد الفنى الكبير أشرف غريب.

يذكر أن كتاب "فرسان النغم فى السينما المصرية" أحدث إصدارات هيئة المطابع الأمرية.

تفاصيل الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية





يتضمن المهرجان هذا العام 5 مسابقات هم "الأفلام الروائية الطويلة" وتضم لجنة تحكيم برئاسة الفنان محيي إسماعيل، وعضوية الفنان المغربي محمد مفتاح، المخرج والمنتج الإسباني كارلوس تاليفير، الفنانة والمنتجة الألمانية كارين أنجل، المخرج الفرنسي بيير هنري ديلو، الفنانة الكرواتية ساندرا لوناري، ويتنافس في هذه المسابقة 15 فيلما من دول البحر المتوسط هم "سوريا، إسبانيا، اليونان، كرواتيا، تركيا، فلسطين، لبنان، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، المغرب، مالطا، الجزائر، فرنسا، إيطاليا.





أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية فيتنافس فيها 34 فيلما، منها أفلام من مصر وهي "ليلة الميلاد" للمخرج أحمد عماد، و"نجوى الحلبية" للمخرج مهند الكاشف، ويدور حول سيدة من صعيد مصر تعيش في جلباب الرجال رغمًا عنها.





أما باقي الأفلام فتشارك من دول اليونان، المغرب، فرنسا، تونس، إسبانيا، سوريا، الجبل الأسود، مالطا، لبنان، الجزائر، فلسطين، إيطاليا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، ويرأس لجنة التحكيم المخرج عادل أديب، وعضوية الفنان طارق عبد العزيز، الفنانة الفرنسية أنجليك كافالاري، المخرج اللبناني إلياس خلاط، الكاتبة الكرواتية جيلينا بلجان، توني بارنس مخرج من مالطا، والفنانة والمخرج الجزائرية ياسمين شويخ.





بينما يتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلما، ويرأس لجنة التحكيم الكاتب عبد الرحيم كمال، وعضوية الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرجان عمرو عابدين، عصام حشمت، المؤلف يحيى عزمي.





فيما يتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلما، بينهم فيلم مصري واحد وهو "ورقة جمعية" للمخرج أحمد البابلي، وبطولة لوسي التي من المقرر أن تحضر فعاليات المهرجان، إلى جانب سهر الصايغ، أحمد صيام، ومحمد عادل.





لجنة تحكيم المهرجان



