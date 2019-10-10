شوقي الماجري.. 8 سنوات إبداع في الدراما المصرية

شوقي الماجري يتصدر محرك بحث "جوجل" اليوم في مصر، حيث توفي المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019 في القاهرة إثر أزمة قلبية، تراكًا خلفة 8 سنوات إبداع في الدرامة المصرية.





وأعلن مجموعة من الصحفيين التوانسة اليوم عن خبر وفاة شوقي الماجري المحزن، وأخرج 16 عملًا دراميًا وفيلم "مملكة النمل" في مسيرته الفنية، وكان مسلسل "أسمهان" بوابة دخول الراحل شوقي الماجري في الدرامة المصرية عام 2008، وفيما نقدم لكم أبرز الأعمال الدرامية التي أخرجها الراحل شوقي الماجري في الدراما المصرية.





"أسمهان" بوابة دخول شوقي الماجري في الدارمة المصرية





في عام 2008 أخرج الراحل شوقي الماجري مسلسل "أسمهان" ببطولة الفنانة سلاف فواخرجي وأحمد شاكر، وعن قصة المسلسل، فيتضمن حياة المطربة الراحلة أسمهان، منذ نشأتها حتى سفرها من بيروت إلى القاهرة للعمل كممثلة ومطربة في مصر، لتلحق نجوميتها بجانب شقيقها فريد الأطرش، ويتحدث المسلسل عن علاقتها ببعض الفنانين الذين عاصروها وحتى حادث وفاتها الغامض.





شوقي الماجري أخرج مسلسل "نابليون والمحروسة"





في عام 2012 أخرج شوقي الماجري مسلسل "نالايون والمحروسة"، الذي قام ببطولته الفنانة ليلى علوي وشريف سلامة، ويتحدث المسلسل عن الجوانب الاجتماعية والسياسية في مصر أثناء الحملة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر، وعن أهم الأحداث التي أثرت في مصر بشكل عام، بداية من معركة شبراخيت بين (نابليون) و(مراد بك) قائد المماليك، ومرورًا بثورتي القاهرة الأولى والثانية، وحتى انهزام الحملة الفرنسية من مصر.









شوقي الماجري أخرج مسلسل " سقوط حر "





وفي عام 2016 أخرج شوقي الماجري مسلسل "سقوط حر"، ويعتبر من أبرز أعماله في الدراما المصرية، وكان المسلسل ببطولة الفنانة نيللي كريم وإنجي المقدم، وفي المسلسل تتعرض سيدة غير متزنة نفسيًا للاتهام بقتل زوجها وشقيقتها، لتجدها الشرطة مع أداة الجريمة بعد القبض عليها، وتقرر المحكمة دخولها مصحة للعلاج النفسي لأنها تعاني من أزمة نفسية كبيرة، ولكنها تتعرض للكثير من المشكلات داخل هذه المصحة، ما يسبب لها عدة انتكاسات بعد اقترابها من الشفاء.





أعمال المخرج الراحل شوقي الماجري في مسيرته الفنة





أبدع شوقي الماجري في إخراج 16 مسلسلًا وفيلمًا واحدًا، ونستعرضهم معكم بترتيب السنوات، فيما يلي:





- مسلسل "اخوة التراب" الجزء الثاني في عام 1998

- مسلسل " تاج من شوك" في عام 1998

- مسلسل " عمر الخيام" في عام 2002

- مسلسل " الأرواح المهاجرة" عن رواية الكاتبة إيزابيل أيندي بيت الأرواح في عام 2002

- مسلسل "شهرزاد الحكاية الأخيرة" في عام 2004

- مسلسل "الطريق الوعر" في عام 2005 - مسلسل "أبناء الرشيد" في عام 2006 - مسلسل "الاجتياح" في عام 2007 - مسلسل "أسمهان" في عام 2008 - سملسل "أبو جعفر المنصور" في عام 2008 - مسلسل "هدوء نسبي" في عام 2009 - مسلسل "توق" عن رواية الأمير بدر بن عبد المحسن في عام 2011 - مسلسل "نابليون والمحروسة" في عام 2012 - فيلم " مملكة النمل" في عام 2012 - مسلسل "حلاوة الروح" في عام 2014 - مسلسل "سقوط حر" في عام 2016 - مسلسل "دقيقة صمت" في عام 2019



نبذة عن شوقي الماجري



