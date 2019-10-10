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ارتفاع كبير فى سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:35 م
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ارتفاع كبير فى سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الخميس
الجنيه الإسترليني
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وكالات
 
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ارتفع سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصعد بنحو 2 % أمام سلة العملات الرئيسية، مع وجود  إمكانية التوصل لصفقة بشأن البريكست، حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع نظيره "ليو فارادكار" اليوم، وأكد الجانبين على إجراء مناقشات بناءة، مشيرين إلى صفقة البريكست في مصلحة الجميع.

واتفق الجانبين على أنه من الممكن التوصل لصفقة محتملة بشأن البريكست، وجاء ذلك خلال بيان مشترك.

ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، ولكن لا تزال مسألة الحدود الإيرلندية تشكل عقبة في طريق صفقة البريكست.

وبحلول الساعة 5:58 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 2 بالمائة ليصل إلى 1.2445 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 24 سبتمبر الماضي.

كما ارتفعت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 1.6 بالمائة لتصل إلى 0.8850 إسترليني.

من جانب أخر شهدت اسعار الدولار أكبر تراجع يومي خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية، بضغط من عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.5 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1021 دولار.

وكسر اليورو حاجز 1.10 دولار خلال تعاملات اليوم للمرة الأولى في نحو أسبوعين وسط التفاؤل التجاري.

وخلال نفس الفترة، تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 107.86 ين، كما هبط بنحو 1.5 بالمائة أمام العملة البريطانية ليصعد الإسترليني إلى 1.2284 دولار مع تزايد آمال إتمام صفقة للبريكست.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فشهد خسائر هامشية بنحو 0.08 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 0.9951 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.4 بالمائة ليهبط إلى 98.671.
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