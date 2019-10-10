ميداليات ذهبية لطلاب المملكة في العاصمة العمانية

حقق طلاب المملكة عشر ميداليات ذهبية، وميداليتين فضية، وميدالية برونزية، بالنسخة الثالثة من مناهزات اللغة العربية، وأولمبياد الرياضيات الخليجي السابع GMO2019، وأولمبياد الفيزياء الخليجي الثالث GPhO2019، التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط.

‪وأعلنت وزارة التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، فوز الطلاب في مناهزات اللغة العربية بميداليتين ذهبية، وبرونزية، حيث فاز بالذهب ياسر بن صالح العتيبي، ونسرين بنت محمد المتعاني، ونالت البرونزية عائشة بنت محمد المحمود.

وحصد ذهبيات الفيزياء كل من: هشام المالكي، حسام نورولي، أحمد الحيد، يوسف الربيعة، كما حقق ثلاثة طلاب وطالبة في الرياضيات الميدالية الذهبية وهم: مروان خياط، خالد عجران، ثناء الحيدري، نواف الغامدي، وفي الرياضيات أيضًا حقق طالبان الميدالية الفضية وهما: خالد الجابري، وعبدالرحمن الأحمدي.