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تفاصيل إطلاق البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية (فيديو)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:35 م
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تفاصيل إطلاق البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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كشف الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار وتطوير الأعمال، ومستشار سابق بوزارة الاستثمار، تفاصيل إطلاق البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، قائلًا إن الأراضي الصناعية كانت تمثل مشكلة حقيقية للاقتصاد والصناعة.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن وجود بوابة إلكترونية للاستثمار في المنطاق الصناعية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ميكنة الخدمات، يعتبر خطوة هامة جدًا جدًا.

وأوضح استشاري الاستثمار، أن وجود موقع إلكتروني يضم كافة المعلومات عن الأراضي المتاحة للاستثمار، يحقق الشفافية أمام جميع المستثمرين الصناعيين، ويجعل المعلومة متاحة أمام الجميع، كما يقلل من سلطة الموظف؛ لأنها باب موارب للفساد، كما يطبق قواعد الحوكمة على الحكومة نفسها.

وأكد مستشار وزارة الاستثمار الأسبق، أن هذه الإجراءات تحسن من بيئة الاستثمار في مصر، موضحًا أن الصناعة هي أساس هام ومحور هام لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والنمو.

ومن الجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن إطلاق البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسته.

وتعتبر البوابة الإلكترونية هي أول خريطة إلكترونية، حيث يتم من خلالها حجز الأراضي الصناعية، والأراضي المخصصة لأغراض الاستثمار، كما يمكن للمستثمر المحلي والأجنبي التقدم لحجز الأراضي عبر هذه البوابة.
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