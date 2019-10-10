جاويش أوغلو: العملية العسكرية التركية لن تمتد لأكثر من 30 كيلومترا داخل سوريا
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:22 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
أفاد مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الخميس، بأن العملية العسكرية، التي أطلقتها أنقرة لن تمتد لأكثر من 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية.
وأكد جاويش أوغلو في تصريحات لمحطة (سي.إن.إن ترك)، على أن التهديد الأمني، الذي تقول تركيا إنها تواجهه من وجود مسلحين أكراد على حدودها، سينتهي إذا تم تطهير المنطقة من المسلحين، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال وزير الخارجية التركي، "عندما نتوغل لعمق 30 كيلومترا في المنطقة الآمنة، سيتم القضاء على الإرهاب".
وأضاف جاويش أوغلو: أن "تركيا لديها الحق في استخدام المجال الجوي فوق سوريا في إطار حملتها"، وقال "لدينا الحق في استخدام هذا المجال الجوي... هذا المجال الجوي ليس ملكا للولايات المتحدة. ليس لديها حق في السيطرة على هذا المجال الجوي".
وبدأت تركيا هجومها في شمال سوريا، يوم الأربعاء، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق من اليوم. انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية.
قال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون داعش، أوقفوا اليوم الخميس جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.
ولم يقدم بيان وزارة الدفاع التركية مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم، ولكنه شارك في شريط فيديو قصير عن قوات الكوماندوز، وقالت الوزارة أن الطائرات والمدفعية التركية أصابت 181 هدفًا شرق نهر الفرات في سوريا منذ بدء التوغل.
وتابع مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "أن مقاتليهم صدوا الهجمات البرية للقوات التركية".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا: "إن القوات التركية حاولت المضي قدمًا على عدة جبهات تحت غطاء القصف الجوي والمدفعي لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس.
قال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون داعش، أوقفوا اليوم الخميس جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.
ولم يقدم بيان وزارة الدفاع التركية مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم، ولكنه شارك في شريط فيديو قصير عن قوات الكوماندوز، وقالت الوزارة أن الطائرات والمدفعية التركية أصابت 181 هدفًا شرق نهر الفرات في سوريا منذ بدء التوغل.
وتابع مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "أن مقاتليهم صدوا الهجمات البرية للقوات التركية".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا: "إن القوات التركية حاولت المضي قدمًا على عدة جبهات تحت غطاء القصف الجوي والمدفعي لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس.
Advertisements
- مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية يتصدون للقوات البرية التركية
- عاجل... ماكرون يدعو تركيا إلى إنهاء هجومها في سوريا بأسرع وقت
- عاجل... القوات التركية تسيطر على 7 قرى في شمال شرق سوريا
- مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة تحذر من "معاناة إنسانية" شمالي سوريا
- عاجل... القوات التركية تكثف قصفها على مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية
- الأمم المتحدة: تصاعد العنف شمالي سوريا قد يؤدي إلى إحياء تنظيم " داعش"
- عاجل... مقتل 15 مدنياً و5 من مقاتلي "قسد" جراء القصف التركي
- "الكرملين" يدعو كل الأطراف بممارسة ضبط النفس في سوريا
- النرويج تعلن عدم تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا
- لافروف: موسكو تدعو لعقد محادثات بين تركيا والسلطات السورية