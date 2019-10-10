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عرض فيلم "الممر" لتلاميذ مدرسة ابتدائية في الإسكندرية (صور)

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:34 م
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عرض فيلم الممر لتلاميذ مدرسة ابتدائية في الإسكندرية (صور)
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محمد رجب
 
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عرضت إدارة الموهوبين بمدرسة "حفصة بنت عمر" الإبتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية، فيلم "الممر" في شاشات عرض للتلاميذ في المدرسة، في إطار الاحتفالات بنصر أكتوبر العظيم.

وقد تفاعل التلاميذ بشدة مع أحداث الفيلم التي أظهرت شجاعة أفراد الجيش المصري في فترة حرب الاستنزاف، وأبطال تلك الفترة الذين ضحوا من أجل الوطن، ويقوم ببطولته عدد من النجوم.

 فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.
عرض فيلم "الممر" لتلاميذ مدرسة ابتدائية في الإسكندرية (صور)
عرض فيلم "الممر" لتلاميذ مدرسة ابتدائية في الإسكندرية (صور)
عرض فيلم "الممر" لتلاميذ مدرسة ابتدائية في الإسكندرية (صور)
عرض فيلم "الممر" لتلاميذ مدرسة ابتدائية في الإسكندرية (صور)
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