لافروف: موسكو تدعو لعقد محادثات بين تركيا والسلطات السورية





صرح سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، بأن بلاده ترغب في عقد محادثات بين تركيا والسلطات السورية، حول الأكراد المستهدفين منذ أمس الأربعاء، عقب الهجوم التركي في شمال سوريا.





وقال لافروف، خلال زيارة إلى تركمانستان: "سندافع من الآن فصاعدا عن ضرورة إقامة حوار بين تركيا وسوريا".





وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، بعد تأكيده يوم الأربعاء على حماية وحدة الأراضي السورية، كما سبق أن أشار لافروف، في مؤتمر صحفي في كازاخستان، يوم أمس الأربعاء، بأن الأفعال، التي تقوم بها الولايات المتحدة في سوريا "متناقضة"، وأن روسيا تدعو للحوار بين دمشق وأكراد سوريا، وذلك عقب الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية.





وقال وزير الخارجية الروسي، إن الأكراد يشعرون "بقلق بالغ" عقب الإعلان الأمريكي عن سحب القوات من الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، ويخشون أن يؤدي ذلك إلى "إشعال المنطقة برمتها".





وأضاف عقب محادثات في نور سلطان، عاصمة كازاخستان: "يجب تجنب ذلك بأي ثمن".



