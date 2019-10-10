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لافروف: موسكو تدعو لعقد محادثات بين تركيا والسلطات السورية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:07 م
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لافروف: موسكو تدعو لعقد محادثات بين تركيا والسلطات السورية
وزير الخارجية الروسي
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وكالات
 
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صرح سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، بأن بلاده ترغب في عقد محادثات بين تركيا والسلطات السورية، حول الأكراد المستهدفين منذ أمس الأربعاء، عقب الهجوم التركي في شمال سوريا.

وقال لافروف، خلال زيارة إلى تركمانستان: "سندافع من الآن فصاعدا عن ضرورة إقامة حوار بين تركيا وسوريا".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، بعد تأكيده يوم الأربعاء على حماية وحدة الأراضي السورية، كما سبق أن أشار لافروف، في مؤتمر صحفي في كازاخستان، يوم أمس الأربعاء، بأن الأفعال، التي تقوم بها الولايات المتحدة في سوريا "متناقضة"، وأن روسيا تدعو للحوار بين دمشق وأكراد سوريا، وذلك عقب الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن الأكراد يشعرون "بقلق بالغ" عقب الإعلان الأمريكي عن سحب القوات من الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، ويخشون أن يؤدي ذلك إلى "إشعال المنطقة برمتها".

وأضاف عقب محادثات في نور سلطان، عاصمة كازاخستان: "يجب تجنب ذلك بأي ثمن".

وبدأت تركيا هجومها في شمال سوريا، يوم أمس الأربعاء، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق من اليوم. انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية.

قال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون داعش، أوقفوا اليوم الخميس جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.

ولم يقدم بيان وزارة الدفاع التركية مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم، ولكنه شارك في شريط فيديو قصير عن قوات الكوماندوز، وقالت الوزارة أن الطائرات والمدفعية التركية أصابت 181 هدفًا شرق نهر الفرات في سوريا منذ بدء التوغل.

وتابع مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "أن مقاتليهم صدوا الهجمات البرية للقوات التركية".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا: "إن القوات التركية حاولت المضي قدمًا على عدة جبهات تحت غطاء القصف الجوي والمدفعي لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس.

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