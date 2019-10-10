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الصفقة التي لا يمكن التنازل عنها.. بيريز يوجه ضربة قوية لـ"ميسي"

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:03 م
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الصفقة التي لا يمكن التنازل عنها.. بيريز يوجه ضربة قوية لـميسي
بيريز وميسي
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الفجر الرياضي
 
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فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة التي لن يتنازل عنها فلورنتينو بيريز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "دون بالون" الإسبانية فإن ريال مدريد عازم على توجيه ضربة قاتلة لبرشلونة والأرجنتيني ليونيل ميسي بالتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو موهبة بورسيا دورتموند الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يأمل في ضم سانشو الذي يعد واحدا من اللاعبين الشباب الكبار في بورسيا دورتموند ويشبه البعض بـ"نيمار الجديد"، بل إنه أفضل على مستوى السرعة والمهارة وتقديم الإضافة على مستوى الهجوم.

ورصد فلورنتينو بيريز 50 مليون يورو من أجل ضم سانشو البالغ من العمر 19 عاما فقط في الانتقالات الصيفية القادمة، موجها ضربة قوية إلى ميسي الذي يحرض على التعاقد مع اللاعب لأنه يرى أنه من أفضل المواهب التي يمكنها تقديم الإضافة لبرشلونة في السنوات المقبلة.
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المزيد عن: ميسي سانشو رياضة بيريز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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