أمين المدينة المنورة الجديد يلغي نظام البصمة للموظفين

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد محمد البليهشي، قرارًا إداريًا بإلغاء الثلاث بصمات أثناء الدوام الرسمي والاكتفاء ببصمة الحضور والانصراف، وذلك نظرًا لتحقيق الهدف المرجو منه وانتفاء الحاجه للاستمرار في تطبيقه على أن يتم تطبيق القرار من يوم الأحد 28 صفر.





وكانت أمانة منطقة المدينة، ألزمت قبل عامين جميع موظفي الأمانة ببصمة “إثبات التواجد” الثلاثة اللاتي وجه بتطبيقها أمين منطقة المدينة المنورة السابق على النحو التالي:



الأولى من الساعة 9 – 9,30

الثانية من الساعة 10,30 – 11

الثالثة من الساعة 11,45 – 12,15

عدا بصمتي الحضور والانصراف





يذكر أن تكليف المهندس فهد محمد البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة، قد صدر في شهر محرم 1441هـ ، بالإضافة إلى عمله رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة تطوير المدينة المنورة.





كيفية الاستعلام عن البصمة السعودية

يمكنك الاستعلام والتسجيل عن البصمة السعودية عن طريق الرابط الخاص الموضح من قبل وزارة الداخلية ويجب اتباع التعليمات الموضحة بشكل صحيح لكي يتم التسجيل بشكل و سنوضح لكم الخطوات كالتالي.

خطوات الاستعلام والتسجيل

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط الخاص بها.

تقوم بإدخال الاسم الخاص بالمستخدم .

تقوم بإدخال الرقم الخاص بكلمة المرور.

انقر على إدخال ليتم تحويلك إلى منصة أبشر.

انقر على القائمة الخاصة الاستعلام.

انقر على القائمة الخاصة بالجوازات.

اختار قائمة الاستعلام عن البصمة السعودية.

قم بتحديث المعلومات الخاصة ببصمتك أن وجدت.

فى حالة عدم وجود البصمة قم بادخالها متبعًا التعليمات الموضحة.

الهدف من هذه الخدمة المقدمة

الهدف من طرح هذه الخدمة هو تحديث المعلومات الخاصة بالمواطنين السعوديين وإجراء مسح شامل وكامل لعدد المواطنين السعوديين من أجل عمل قاعدة بيانات مستوفاة المعلومات التي تفيد الدولة فى حين اللجوء إليها للاستعلام عن معلومات للمواطنين من أجل إجراءات المسح السكاني أو المسح الجنائي أو الاستعلام عن المتوفيين والمواليد لذا يجب على جميع المواطنين الدخول والاستعلام عن البصمة الإلكترونية السعودية وتنشيطها فى حالة وجودها أو التسجيل من جديد فى حالة عدم توافرها حتى يستطيع المواطن التمتع بالخدمات المقدمة من قبل المملكة للمواطنين المسجلين فى قاعدة بياناتها وهذه طبقًا لتعليمات خادم الحرمين الشريفين من أجل تطوير المنظومة الداخلية للمملكة.