رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويطلب التعاقد مع الصفقة السوبر





وطلب فايلر من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم سوبر من العيار الثقيل في الشتاء، على أن يكون الأنجولي جيرالدو دا كوستا هو أول الراحلين عن صفوف الفريق الأحمر من الأجانب خلال يناير القادم.





وجاءت رغبة فايلر في رحيل جيرالدو مطابقة تماما لرغبة اللاعب الذي يرى أنه يحتاج للحصول على دقائق لعب أكثر، وهو ما لم يتوافر له في فريق الأهلي هذا الموسم تحت قيادة المدرب السويسري.





وعلى جانب آخر، انتشرت في الساعات الماضية، تقارير صحفية تؤكد حسم مسئولو النادي الأهلي، لصفقة محمود كهربا لاعب فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

وأشارت التقارير، إلى أن كهربا وقع على عقد لمدة 4 مواسم ونصف بدءا من يناير المقبل.

وكان كهربا قد قرر فسخ تعاقده مع نادي الزمالك في الصيف الماضي، وقام بالتوقيع للفريق البرتغالي، وشارك الدولي المصري مع فريقه ببطولة الدوري البرتغالي وسجل هدف وحيد حتى الآن.

وفي حالة إتمام عملية انتقال كهربا بشكل رسمي للنادي الأهلي، فأن أول ظهور رسمي للاعب سيكون ضد فريق طنطا في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز، تحديدا يوم 2 يناير 2020.

ويحتل الأهلي حاليا صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بعدما حصد العلامة الكاملة من المباريات الثلاث التي خاضها في المسابقة.

ويستعد النادي الأهلي بقيادة فايلر، لمواجهة الزمالك مساء يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.





منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، الضوء الأخضر للإدارة من أجل الإطاحة بنجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.