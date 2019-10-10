"الأرصاد": طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمي بالقاهرة 32 درجة
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:19 م
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رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، إنه سيسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية سوف تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، على القاهرة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، وعلى الإسكندرية العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية، وعلى مطروح العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية، وعلى الغردقة العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية، وعلى شرم الشيخ العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية، وعلى سوهاج العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية، وعلى قنا العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية، وعلى أسوان العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، إنه سيسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية سوف تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، على القاهرة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، وعلى الإسكندرية العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية، وعلى مطروح العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية، وعلى الغردقة العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية، وعلى شرم الشيخ العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية، وعلى سوهاج العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية، وعلى قنا العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية، وعلى أسوان العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.
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