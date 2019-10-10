بوتين يزور السعودية والإمارات الأسبوع المقبل

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور المملكة الأسبوع المقبل وتحديداً في 14 أكتوبر، كما أنه سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وأكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي على أن روسيا والمملكة تعتزمان توقيع عشر اتفاقات بقيمة تزيد عن ملياري دولار خلال الزيارة.

هذا وأعلن صندوق الثروة السيادي الروسي، الثلاثاء، عن فتح مكتب في السعودية ليكون الأول في الخارج، وذلك قبل زيارة متوقعة للرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض.

وذكر "الصندوق الروسي للاستثمار المباشر" أنه يأمل من خلال فتح المكتب في السعودية في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات.

ومن المتوقع أن يزور بوتين المملكة الأسبوع المقبل.

وتأسس صندوق الاستثمار الروسي المباشر (RDIF) في 2011 برأس مال 10 مليارات دولار أميركي من قبل الحكومة الروسية.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديمترييف في بيان إن الصندوق "هو أول مؤسسة استثمار روسية تفتح مكتباً في السعودية".

وأضاف أن فتح مكتب السعودية "سيمكن من تحقيق اختراق في مجالات واسعة للتعاون الثنائي".

وأنشأ الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السيادي السعودي صندوقا مشتركا للاستثمار في عدد من المشاريع.

وصادق الطرفان على أكثر من 25 مشروعا مشتركا باستثمار إجمالي يزيد عن 2.5 مليار دولار في قطاعات بينها الذكاء الاصطناعي والطب والبنى التحتية.

ويدرس الصندوق الروسي وشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط القيام بمشاريع في قطاع خدمات النفط بقيمة تزيد عن مليار دولار، بحسب الصندوق الروسي.

وتوثقت العلاقات بين موسكو والرياض في السنوات الأخيرة، حيث قادت الدولتان المنتجتان للنفط اتفاقا لمنع انهيار أسعار النفط التي تسبب انخفاضها بأضرار لاقتصاد البلدين.

ويمكن أن تؤدي زيارة بوتين للسعودية إلى التوقيع على نحو 30 اتفاقا بعضها في مجال الطاقة، بحسب وزير الطاقة إلكسندر نوفاك.



