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في عيد ميلاده.. تامر حسين يكشف لـ الفجر الفني سر خلطة نجاح عمرو دياب

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:50 م
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في عيد ميلاده.. تامر حسين يكشف لـ الفجر الفني سر خلطة نجاح عمرو دياب
تامر حسين
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لمياء علي
 
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كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عن سر نجاح الفنان عمرو دياب واستمرار نجوميته بل وزيادة بريقها حتى الآن.وأوضح تامر حسين في تصريح خاص لـ الفجر الفني،  أن سر خلطة نجاح عمرو دياب تكمن في أن لديه شهوة للنجاح طوال الوقت.

وأضاف أن الهضبة لم يكتفي بتألقه ونجاحه في محطة فنية معينة قد وصل إليها ويقف بعدها، ولكنه محب للنجاح والإستمرارية.

واستطرد قائلًا أن عمرو عاشق للعمل والاستمرارية والنجاح، ولم يأتي عليه وقت ونظر إلى أي نجاح وإنجاز معين قد حققه من قبل، بل دائمًا يبتدي من جديد، وهذا هو سر استمراره.

ويعتبر تامر حسين واحد من أبرز الشعراء الذين تعاونوا مع الهضبة وحققوا نجاحًا كبيرًا، فقد ترك بصمة كبيرة بكتابة مجموعة كبيرة  من الأغاني للهضبة والتي ستظل عالقة في الأذهان لفترة طويلة.

فهو دائم البحث عن كل جديد ومتطور، وكانت أغنية يوم تلات التي تعاون فيها مؤخرًا مع عمرو دياب في ألبومه المنتظر "أنا غير"، خير دليل على أنه يبدع بكلمات خارج الصندوق ولذلك ظل النجاح حليفهما.

وكان عمرو دياب، قد احتفل بعيد ميلاده منذ أيام، بحضور الفنانة دينا الشربيني، وعدد كبير من نجوم الفن، وخطفت دينا الشربيني الأنظار خلال الحفل بتواجدها مع عمرو دياب، وقام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بنشر صورها معه.

إعلانه مع محمد صلاح

من جانب آخر، تصدر عمرو دياب التريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعدما تعاون مع اللاعب محمد صلاح في إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات والذي حصد انتشارًا واسعًا عبر السوشيال ميديا.

حفلة عمرو دياب الأخيرة

وحقق عمرو دياب نجاحًا غير مسبوق بحفله الأخير في الأردن والذي شهد حضور عدد كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف لسماعه قبل بدء الحفل، حيث أحدثت رواجًا واسعًا في السياحة بفنادق خليج العقبة التي زادت نسبة الحجز بها بنسبة 90% بعد الحفل الذي أقامه.

جدير بالذكر أن من المقرر أن يطرح عمرو دياب ألبومه الجديد "أنا غير" خلال الفترة المقبلة وسط انتظار شديد من جمهوره.
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