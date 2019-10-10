مؤشر بورصة السعودية يهبط 0.26% بختام تعاملات أخر الأسبوع

إختتمت بورصة السعودية تعاملات اليوم علي هبوط وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعه للجلسه الرابعة على التوالي وسط انخفاض في مستوى التداولات، بنهاية تعاملات جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع وسط انخفاض لأغلب القطاعات ، وبختام التعاملات سجل المؤشر العام تراجعاً بنحو 0.26 بالمائة إلى مستوى 7695.48 نقطة ليفقد نحو20.41 نقطة.





وشهدت التداولات اليوم انخفاضاً بالمقارنة مع جلسة أمس الأربعاء، وتم التعامل على 89.29 مليون سهم مقابل 91.69 مليون سهم، وبقيمة 2.24 مليار ريال، مقابل 2.40 مليار ريال.





وتراجعت 132 ورقة مالية على رأسهم اليانز اس اف بنسبة 3.93 بالمائة، والعالمية بنسبة 3.89 بالمائة، والتأمين العربية بنسبة 3.73 بالمائة، في حين ارتفع أداء 43 ورقة مالية أخرى في مقدمتهم الابحاث والتسويق بنسبة 7.58 بالمائة، ونماء للكيماويات بنسبة 5.29 بالمائة، اضافة الى صناعة الورق مرتفعاً بنحو 3.08 بالمائة.





وتصدر سهم الراجحي قيمة التداولات بنحو 366.66 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط في الحجم بنحو 11 مليون سهم ، وعلى مستوى أداء السوق الموازية متراجعاً بنحو 1.56 بالمائة الى مستوى 3693.07 نقطة بخسارة 58.54 نقطة.



