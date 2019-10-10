خبير : سهم "التجاري الدولي " قاد إرتفاع مؤشرات البورصة اليوم .. تعرف علي التحليل الفني لأداء حديدعز
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:16 م
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نيفين سمير
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قال ريمون نبيل خبير أسواق المال ، أن المؤشر الرئيسى قد أغلق على صعود بجلسة نهايه الأسبوع، وجاء ذلك مكتسبا مايقرب من119 نقطه ليغلق عند مستوى 14302 نقطة ، وبحجم تداول متوسط حيث اقترب من 635.7 مليون جنيه
سهم التجاري الدولي وقرارت الحكومة بتخفيض الغاز قاد الإرتفاعات اليوم
وأوضح ريمون من خلال تصريح خاص ل"فجر " أن الصعود كان بقياده سهم البنك التجارى الدولى بجلسة الخميس وايضا فى مجمل جلسات الأسبوع فقد كان القائد أيضا سهم البنك التجارى الدولي، وأسهم قطاع الأعمال بقيادة سهم حديد عز ، والذى اكتسب اكثر من 15% من إغلاق أخر سعر لجلسة الخميس السابق، والتى أيضا اكتسب بها مايقرب من 10% صعود ليكون مجمل الأرتفاع 25% تقريبا كإغلاق اخر سعر لجلسة اليوم ، بسبب قرار الحكومه بتخفيض اسعار الغاز للمصانع والذى ادى ارتفاع بعض اسهم تلك القطاعات بنسبه تصل الى 10% خلال الجلسه السابقه.
وأشار الي، أنه سيكون لذلك مردود ايجابى على المدى القصير والمتوسط لتلك الشركات، من حيث نسبه الارباح والمبيعات ونتائج الأعمال وسرعه دوران الإستثمار فى تلك القطاعات ، وسوف يكون بالتالى له اثره الأيجابى على المستهلك بمختلف شرائحه وايضا بوجهة نظر فنيه لسهم حديد عز.
نظرة فنية لأداء سهم حديد عز
التحليل الفني لسهم حديد عز
عرض الخبير نظرته الفنية لأداء سهم حديد عز اليوم نجد ان السهم يتحرك فى إتجاه هابط حتى الان ومنذ الربع الأول من 2019 وقد يكون السهم فى محاوله لتكوين قاع أعلى مستوى 7.70 نقطة وقد يتحرك فى اتجاه عرضى أسفل 14.00 نقطة واعلى 7.70نقطة حتى نهايه العام حتى يثبت العكس بأختراق 14.00نقطة لأعلى بمعدل تنفيذ عالى نسببياً وذلك الأتجاه به فرصه لتحقيق ارباح جيده من الحركه السعريه المنتظره حيث قد يكون مجال تلك الحركه العرضيه ان يقترب من مستوى 13.50 مره اخرى خلال الفتره المقبله كمقاومه فرعيه وايضا الثبات اعلى تلك المستوى قد يؤهل السهم لمواصله الصعود لمستهدف مع وضع مستوى 11.20 كدعم فرعى اول للسهم الان ثم مستوى 10.45 كدعم فرعى ثانى والجدير بالذكر ان السهم يتداول بالقرب من 11.80الفتره الحاليه وقد كان الأرتفاع الأخير للسهم والذى اكتب فيه مايقرب من 25% كحركه سعريه صعوديه بدافع من خفض الحكومه لأسعار الغاز خلال يوم الخميس 3اكتوبر وقد ننوه ان مستوى ايقاف الخسائر للسهم عند 7.70.
توقعات بتحركات عرضية للمؤشر الرئيسي خلال الأسبوع القادم
وقال الخبير ، ان المؤشر الرئيسي EGX0 قد يجد مقاومه بالقرب من مستوى14540 – 14800نقطة و قد يجد المؤشر بعض القوه البيعيه ولو بصفه مؤقت خلال شهر أكتوبر ، وتوقع الخبير، أن يكون التحرك بصوره عرضيه خلال الأسبوع المقبل اسفل تلك المقاومات المذكوره واعلى مستوى 14100 - 14000 نقطة وقد يقود القطاعات المستفيده من تخفيض الغاز حركه الصعود بجانب بعض أسهم قطاع العقارات مع وضع مستوى 13800 نقطة مستوى حفاظ على الأرباح للمضارب ومستوى 13500 نقطة مستوى إيقاف خسائر للمستثر قصير الأجل.
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