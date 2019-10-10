خبير : سهم "التجاري الدولي " قاد إرتفاع مؤشرات البورصة اليوم .. تعرف علي التحليل الفني لأداء حديدعز

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال ، أن المؤشر الرئيسى قد أغلق على صعود بجلسة نهايه الأسبوع، وجاء ذلك مكتسبا مايقرب من119 نقطه ليغلق عند مستوى 14302 نقطة ، وبحجم تداول متوسط حيث اقترب من 635.7 مليون جنيه





سهم التجاري الدولي وقرارت الحكومة بتخفيض الغاز قاد الإرتفاعات اليوم





وأوضح ريمون من خلال تصريح خاص ل"فجر " أن الصعود كان بقياده سهم البنك التجارى الدولى بجلسة الخميس وايضا فى مجمل جلسات الأسبوع فقد كان القائد أيضا سهم البنك التجارى الدولي، وأسهم قطاع الأعمال بقيادة سهم حديد عز ، والذى اكتسب اكثر من 15% من إغلاق أخر سعر لجلسة الخميس السابق، والتى أيضا اكتسب بها مايقرب من 10% صعود ليكون مجمل الأرتفاع 25% تقريبا كإغلاق اخر سعر لجلسة اليوم ، بسبب قرار الحكومه بتخفيض اسعار الغاز للمصانع والذى ادى ارتفاع بعض اسهم تلك القطاعات بنسبه تصل الى 10% خلال الجلسه السابقه.





وأشار الي، أنه سيكون لذلك مردود ايجابى على المدى القصير والمتوسط لتلك الشركات، من حيث نسبه الارباح والمبيعات ونتائج الأعمال وسرعه دوران الإستثمار فى تلك القطاعات ، وسوف يكون بالتالى له اثره الأيجابى على المستهلك بمختلف شرائحه وايضا بوجهة نظر فنيه لسهم حديد عز.





نظرة فنية لأداء سهم حديد عز







