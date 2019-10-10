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سفير سنغافورة بالقاهرة: خريجو الأزهر لهم دور كبير في تحصين بلادي من مشكلات التطرف

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:05 م
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سفير سنغافورة بالقاهرة: خريجو الأزهر لهم دور كبير في تحصين بلادي من مشكلات التطرف
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محمود الجلاد
 
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير، دومينيك جوه، سفير سنغافورة الجديد بالقاهرة. 

وفي بداية اللقاء، هنأ فضيلة الإمام الأكبر، السفير السنغافوري بمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر.

وأوضح فضيلته أن الأزهر الشريف حريص على أهمية استمرار التعاون المشترك مع سنغافورة في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدينية، ودعمها في مجال تدريب الأئمة للتعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة، كالتطرف والإرهاب.

من جانبه، أعرب سفير سنغافورة عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية في سنغافورة، مضيفًا أن خريجي الأزهر لهم دور كبير في نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، وتحصين المجتمع السنغافوري من مشكلات التطرف والإرهاب.
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