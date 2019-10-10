إثر خروجه من السجن.. نبيل القروي في أول حوار تلفزي

مع التلفزة الوطنية





كما أعلنت مؤسسة التلفزة التونسية، عن إجراء مناظرة تلفزية بين المترشحين للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث ستكون المناظرة بين كل من قيس سعيّد ونبيل القروي، بصفة مبدئية على الساعة التاسعة ليلا من يوم الغد الجمعة 11 أكتوبر 2019.





ويذكر بأن كل من المترشحين للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قيس سعيّد ونبيل القروي، قد عبّرا عن استعدادهما للمشاركة في المناظرة التلفزية.

أفاد مدير الإتصال بمؤسسة التلفزة التونسية إلياس جراية، بأن نبيل القروي وافق على إجراء حوار مباشرمساء اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، وسيبثّ بشكل ثلاثي على قناة "الوطنية الأولى" والقناتين الخاصتين "نسمة" و" الحوار التونسي".