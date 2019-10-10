ساديو ماني يتلاعب بنجوم البرازيل ويحصل على ركلة جزاء (فيديو)
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:50 م
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الفجر الرياضي
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تلاعب ساديو ماني مهاجم السنغال بنجوم البرازيل في المباراة الودية بينهما وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 45.
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