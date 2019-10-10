سكرتير عام الدقهلية يتفقد إدارة المركبات في المنصورة (صور)

Advertisements

تفقد الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، إدارتي الإنتاج التعاوني بمشعل وادارة المركبات بالمنصورة وتفقد الحملة الميكانيكية للوقوف على مدى جدية وانتظام العمل فيها، جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية



وكلف مختار، المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات، برفع كفاءة الإدارة وتطوير المكان وإعادة تنظيم مخازن الزيت وقطع الغيار ورفع مستوى النظافة داخل وخارج المبنى وتكثيف أعمال الصيانة لكافة المعدات والسيارات.



وطلب السكرتير العام عرض دراسة تفصيلية بنقل محطة تموين السيارات والتي تخدم القطاع الحكومي بالمحافظة لإقامتها خارج المبنى وتقديم خدماتها للقطاع الحكومي بالاضافة لتموين السيارات المملوكة للمواطنين.



لجنة برئاسة السكرتير العام لفحص أوراق قطعة أرض في المنصورة

وقرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة لفحص جميع أوراق قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين بحوض الزعفران التابع لمركز ومدينة المنصورة وإحالة جميع المقصرين إلى التحقيق.



كما قرر محافظ الدقهلية إحالة إحدى الموظفات بالإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق ونقلها خارج المحافظة لتسريبها أحد المستندات الرسمية التي تتعلق بقطعة الأرض، وشدد على رؤساء المدن ووكلاء الوزارة بعدم تداول أي أوراق رسمية مع المواطنين نهائيًا ومحاسبة من يثبت عليه ذلك.



ووجه لرئيس مركز ومدينة المنصورة عدم إصدار أي ترخيص في منطقة الزعفران وابن زيد إلا بعد تسجيل عقد الملكية بالشهر القاري ولا يتم قبول أي أوراق ملكية عليها صحة ونفاذ بدونه أو إصدار أي ترخيص لها حفاظا على حقوق المواطنين.



وكان محافظ الدقهلية قد استمع إلى شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام مجلس مدينة المنصورة بإصدار ترخيص لأحد المواطنين على قطعته الخاصة به بصحة تنفيذ بدون أن يكون العقد مسجل شهر عقاري ورفض إصدار ترخيص له على الرغم من أن عقد الملكية الخاص به مسجل شهر عقاري وشبهة وجود تلاعب.



وقرر محافظ الدقهلية وقف رخصة بناء سور جمعية طهواي الزراعية التابعة لمركز السنبلاوين لحين الانتهاء من المخطط التفصيلي وتقرير وجود شارع من عدمه وتعديلها من مقترح تعليمي إلى جمعية زراعية في المخطط الإستراتيجي.



جاء ذلك بعد عرض أحد منتفعي جمعية طهواي الزراعية شكوى يتضرر فيها من إيقاف الترخيص لوجود شارع في المخطط الإستراتيجي على ملكية الجمعية ووجود مقترح تعليمي مكان الجمعية على المخطط الإستراتيجي.



وأشار السكرتير العام إلى أن تقديم الخدمة للمواطنين من شأنه توفير دخل مالي للحكومة وأضاف أن يتم محاسبة جهات القطاع الحكومي شهريا.