وفاة شوقي الماجري: طليقته صبا مبارك أعلمت عائلته بالخبر..





وقد كانت طليقة الراحل صبا مبارك، هي من أعلمت عائلته بتونس بخبر وفاته، حسب تصريحات لأحد أقرباء الماجري الذي أصابته وعكة صحية منذ أيام قليلة، وقد تم نقله إلى المستشفى في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، أين أصيب بجلطة في مدخل المستشفى فارق إثرها الحياة.





ويذكر بأن قريب الماجري، كان قد قام بتوجيه نداء لكل من وزير الثقافة و للسفارة التونسية في مصر، من أجل تسريع إجراءات نقل جثمان المخرج المقيم في القاهرة.

فوجئ الوسط الفني، برحيل المخرج التونسي شوقي الماجري، عن عالمنا فجر اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، عن عمر يناهز الـ58 عاما، إثر سكتة قلبية، داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.