ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط تشكيل عصابي ارتكب 7 حوادث سرقة ببورسعيد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:33 م
Advertisements
ضبط تشكيل عصابي ارتكب 7 حوادث سرقة ببورسعيد
قوات الأمن
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي ببورسعيد، ارتكب 7 حوادث سرقات من داخل السيارات.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد قيام (إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزهور)، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات، متخذين من دائرة المدينة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب (عدد 7 جرائم بدوائر أقسام شرطة "المناخ، العرب الضواحى، أول بورفؤاد، الشرق" )، وتم ضبط المسروقات بإرشادهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
12:00
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
-
x
14:00
-
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
-
x
14:00
-
اليمن
بنغلادش
-
x
14:00
-
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status